Los organismos autónomos recuperarán también las dietas perdidas con la crisis

No solo las empresas municipales, sino también los organismos autónomos podrán recuperar las dietas por asistencia a sus consejos que dejaron de cobrarse en plena crisis, entre el 2011 y el 2012, por la delicada situación financiera que atravesaba el Ayuntamiento de Córdoba. La primera empresa en dar el paso hacia esa recuperación --hay quien niega que la recuperación se vaya a producir puesto que las dietas siempre estuvieron contempladas en los estatutos de las empresas-- ha sido Sadeco, que mandó el miércoles a sus consejeros un formulario para que especificaran la fórmula de cobro. Lo preceptivo, sin embargo, será que el debate sobre la percepción o no de estas retribuciones que los consejeros reciben por asistir a las reuniones se den en el seno de cada empresa u organismo autónomo. De modo, que será obligatorio decidir si se cobran o no los pluses, y si la respuesta es afirmativa dependerá ya de cada consejero el cobrarlas o renunciar a ellas.

El alcalde accidental, Salvador Fuentes (PP), incidió ayer en «la voluntariedad» de la decisión e indicó que será cada consejero quien finalmente opte por hacerlo o no. Además, lamentó la hipocresía que envuelve este tipo de debates y pidió «no rasgarse las vestiduras». En la misma línea se pronunció el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), que subrayó la responsabilidad de los consejeros y la importancia de sus decisiones, ya que pueden responder de ellas incluso con su patrimonio.

La oposición / Los dos partidos que gobernaron en coalición hasta el pasado mes de mayo, PSOE e IU, han expresado sus reticencias a retomar estos pluses, si bien ayer solo IU dijo abiertamente que sus consejeros no cobrarán dietas. El PSOE requirió un informe al secretario municipal, Valeriano Lavela, para saber si los pluses pueden realizarse sin que previamente hayan sido aprobados o resueltos por los respectivos órganos societarios, y se pronunciará una vez que reciba el dictamen. Ni Vox ni Podemos se manifestaron ayer sobre este asunto, a la espera de tomar una decisión.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, dijo ayer, después de asegurar que tuvo que «leer dos veces la información» sobre la decisión de PP y Cs de retomar estas retribuciones para creérsela, que «serán legales, pero no son éticas». «Estamos absolutamente en contra», aseguró, tras confirmar que su grupo renunciará a toda prestación económica «por asistir en horario laboral a una reunión».

García criticó que PP y Cs hayan tenido «varias obsesiones» desde que llegaron a Capitulares, y que una de ellas haya sido querer cobrar más. Así, recordó el intento de subida de sueldo que tuvo el equipo de gobierno tras su toma de posesión, que quedó frustrado al no contar con la mayoría para aprobarlo. «Ahora están intentando subirse el sueldo con un regate corto», dijo, y criticó la cantidad «absolutamente insultante» de altos cargos que han sumado a este gobierno municipal.

El concejal socialista José Antonio Romero, por su parte, criticó que PP y Cs hayan tomado una decisión al margen del resto de grupos, y dijo que lo mínimo hubiese sido hablarlo en los consejos rectores, analizarlo, ver la situación financiera de cada empresa, votarlo y, si la propuesta hubiese salido adelante, aprobarla. Por último, explicó que esperarán al informe del secretario municipal para decidir si apoyarán o no el cobro de las dietas. De momento, ni Vox ni Podemos se han pronunciado al respecto.