La nueva instalación eléctrica del centro Luis de Góngora pone fin a los cortes de luz

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha informado de que su delegación ha concluido las actuaciones de renovación de la instalación eléctrica del centro de mayores Luis de Góngora, de forma que dicho edificio cuenta ya con una instalación de alumbrado más eficiente que soporta las necesidades de potencia de dicho centro y se podrán evitar los "cortes continuos" que se producían.

Según ha explicado este sábado Pernichi en un comunicado, tras una inspección que realizaron los trabajadores del área, se comprobó que la instalación eléctrica con la que contaba el centro "no era la adecuada para la necesidad de suministro que tenía" y que parte de la misma, de los mecanismos que la conforman y las luminarias, se encontraban en "un mal estado" y "no contaban con mecanismos eficientes". "Esta situación hacía que los usuarios del centro no desarrollaran en las mejores condiciones posibles su actividad diaria", ha admitido al respecto.

Por este motivo, y aunque la competencia de actuaciones de inversión en estos centros corresponde a la Junta de Andalucía, según ha asegurado el Ayuntamiento, que ha recalcado que a él le corresponden "intervenciones de mantenimiento", Pernichi ha explicado que "se debía actuar por el bien de los usuarios, la apuesta municipal por el derecho universal a la educación y por su compromiso con la ciudadanía y con el servicio público".

Por lo expuesto, el Ayuntamiento inició un proceso de licitación para llevar a cabo una actuación integral en lo relacionado a la red eléctrica y el 9 de noviembre de 2018, en reunión de trabajo con la dirección, personal docente y representación del alumnado, Pernichi se comprometió a resolver la deficiente situación de la instalación eléctrica en tres meses, plazo que afirma "se ha cumplido escrupulosamente".

La delegada ha querido igualmente, hacer hincapié en la comunicación constante con la dirección del centro para "coordinar en todo momento" las distintas actuaciones que se han llevado en estos meses y ha recordado que el pasado verano la delegación, a través del servicio de mantenimiento de edificios municipales y de poda, llevó a cabo distintas actuaciones en el centro, relacionadas con el arreglo de goteras y con distintos árboles, cuya caída de hojas en los canalones estaba provocando algunos problemas en la evacuación de agua.