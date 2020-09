La modificación del PGOU para el hotel del antiguo Simago prospera con los votos de PP, Cs y Vox

La innovación de PGOU y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba impulsada por El Corte Inglés para que el edificio del antiguo Simago pueda utilizarse como hotel ampliando sus usos ha salido adelante este miércoles en el consejo rector de Urbanismo con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox. El apoyo de Vox ha sido clave para que el punto, que ya fue retirado del consejo rector de julio, prospere, ya que en contra se han pronunciado los seis consejeros del PSOE, IU y Podemos.

Para que Vox, que en julio se posicionó también en contra, cambie de parecer ha sido clave el informe firmado por el gerente de Urbanismo, Luis Valdelomar, y por el jefe del servicio de Planeamiento, Moisés Guerrero, que fija el porcentaje de ocupación, que no será el mismo que el edificio tendría si fuese un centro comercial.

Según aclara este informe, si el edificio tiene un uso "residencial colectivo", es decir, se destina a hotel, "en la parte no protegida de la edificación la ocupación máxima permitida sería del 70% de la superficie de la parcela en todas las plantas situadas sobre rasante". En cuanto a la planta baja, si esta se dedica a usos no residenciales, podría ocuparse al 100%. De esta forma el techo edificable disminuye en relación al permitido en caso de que fuese un centro comercial como estaba previsto. En cambio, en la innovación vigente del 2007 se podía llegar a una ocupación máxima del 100% en todas las plantas de los inmuebles 5 y 7 de Jesús y María y 3 de Duque de Hornachuelos, que son los afectados.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha explicado que su intención en julio no era votar en contra, sino tener garantías de que no se permitía edificar el 100% en todas las plantas como ocurría cuando el edificio iba a ser centro comercial. Lo que no varía es el número de plantas, que seguirán siendo de baja más cuatro en Jesús y María y de baja más una en la fachada que da a Juan de Mena.

Hay que recordar que en abril del 2005, Urbanismo y El Corte Inglés firmaron un convenio mediante el que promovían una innovación de PGOU que afectaba al edificio de Jesús y María y al antiguo Palacio del Cine, ubicado en Duque de Hornachuelos, e implicaba la rehabilitación del antiguo Cine Góngora. Urbanismo tramitaba la innovación y la redacción del proyecto de rehabilitación del Góngora y, a cambio, El Corte Inglés aportaba 4 millones para la reforma del teatro, como así hizo.

Con la propuesta aprobada este miércoles, Urbanismo pretende "la puesta en valor" de los inmuebles afectados y en desuso y recuperar la "ciudad histórica como espacio social, como espacio económico y como espacio vivido", según consta en el informe.

El PSOE ha justificado su voto en contra porque "de nuevo se modifica el PGOU para proyectos que no están dirigidos a fomentar un casco vivo", mientras que IU asegura que tiene "dudas sobre la legalidad". Por su parte, Podemos señala que "de nuevo en esta propuesta reutilizada no vemos la concreción del uso residencial en porcentajes, hablando de manera genérica de polifuncionalidad y sin respetar el espíritu del propio Plan Especial de Protección del Casco Histórico". El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, por su parte, recuerda el convenio que ya se firmó en la etapa de IU y PSOE, el del 2005, mediante el que se reformó el Góngora.

Al consejo rector han llegado otros dos asuntos importantes para su toma de conocimiento, el de las nuevas limitaciones para las salas de juego, que no podrán estar a menos de 500 metros de los colegios ni en suelo residencial, y el de un nuevo barrio con capacidad para 6.800 viviendas a ambos lados de la carretera del Aeropuerto y junto a la ronda de Poniente. También se ha superado el trámite que faltaba para la legalización del polígono industrial del Arenal, "un paso más en el proceso de legalización de suelos productivos" que llevaba años paralizado, según explica Fuentes.

PSOE, IU y Podemos preguntan por Cosmos

Durante el consejo, PSOE, IU y Podemos han preguntado sobre los permisos que tiene la cementera Cosmos para la valorización de residuos. El PSOE, por su parte, ha explicado que la cementera ha pedido información en la delegación territorial de Agricultura "como paso previo para solicitar una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada", con la que "pretende ampliar la sustitución de combustible convencional por residuos hasta un porcentaje del 80% del combustible utilizado", cuando la fábrica "tiene en la autorización ambiental integrada licencia de sustitución del 44,9% y esto ya supone un volumen de emisiones de contaminantes muy elevado". El PSOE le pregunta a Urbanismo si evitará que se lleve a cabo esta iniciativa y si la empresa ha pedido permiso para realizar las instalaciones necesarias para el incremento previsto.

IU, por su parte, ha preguntado por el tipo de residuos que está valorizando Cosmos y si tiene autorización para ello. En el caso concreto de Podemos, ha asegurado que "la empresa ha solicitado permiso especial para valorizar sin límite". En relación a este tema Fuentes ha respondido que Urbanismo contestará por escrito una vez que lo analice y aborde con la Junta.

Podemos, que ha mostrado su satisfacción por el paso dado en relación a las salas de juego, ha planteado también en el consejo las denuncias vecinales que está habiendo en relación a los veladores en varias zonas.