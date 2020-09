José Juan Morales: «Agradezco que Cabalcor se tire a la piscina»

José Juan Morales es el máximo responsable de la patronal mundial del caballo español, Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (Ancce). Se encuentra en Córdoba para asistir al concurso morfológico, evento fundamental de Cabalcor , en un año en el que la pandemia de covid-19 ha afectado a todos los sectores



-¿Cómo valora la decisión de Córdoba Ecuestre de celebrar Cabalcor en las actuales circunstancias?

-Es una decisión magnífica. Ahora mismo está todo parado y toda la promoción económica para que el ganadero pueda vender su producto es buena. Con el concurso de Córdoba es el quinto en lo que va de año y es importante que haya concursos, que se vean, y que aprovechemos la técnica televisiva, el streaming, para que los animales se vean aquí y en el extranjero, sobre todo en América que es uno de nuestros principales clientes. Vamos a hacer un gran esfuerzo en el Sicab donde los sistemas visuales van a ser primordiales porque tienen que verlo los posibles clientes de fuera de España.



-¿Se realizan transacciones comerciales en estos momentos?

-Sí las hay. No está tan paralizado el mercado como parece. Sí es verdad es que sin este tipo de concursos se va a paralizar más. En la actualidad no ha habido tal parálisis. El problema lo veo para los años venideros, cuando la pandemia influya económicamente. Hay que tener en cuenta que los ganaderos son «sufridores». Son pocas las ganaderías que se sustentan, que tengan ventas para subsistir y que tengan un rendimiento. Las demás van siempre a cargo del ganadero, que tiene otros ingresos para mantenerla. Si se paraliza la economía puede afectar al mundo del caballo. La verdad es que ahora mismo el ganadero está haciendo un gran esfuerzo al no haber concursos, que hace que se paralicen las ventas. Por lo que estamos agradecidos y contentos de que Cabalcor se celebre porque es la antesala del Sicab. Alrededro del Salón Internacional del Caballo Español se produce el 47,5% de la venta del pura raza español . Esto como arrancar motores. Estamos probando, analizando la reacción del público, de las medidas sanitarias. Estoy muy agradecido a que Cabalcor y Córdoba se hayan tirado a la piscina.



-¿Son los criadores de la asociación de Córdoba de los más dinámicos y punteros?

--Hay asociaciones que financieramente están bajo mínimos pero que se esfuerzan. Pero Córdoba es de las asociaciones más potentes de España. Córdoba es la quinta provincia de España y la tercera de Andalucía en número de ejemplares de PRE, la cuarta en ganaderías en Andalucía y la quinta en España. Córdoba tiene más de 10.000 ejemplares, mientras que México tiene algo más de 13.000 y Estados Unidos 11.000. En Córdoba, además, tenemos ganaderías importantes, de renombre e históricas.

-El gran atractivo de este concurso es…

-El gran atractivo es el sitio donde está. Esto es lo primero. Caballerizas Reales, origen del caballo español. Lo he repetido muchas veces, pero hay que repetirlo mucho más. Y en esto quiero agradecerle a la Asociación de Criadores de Pura Raza Española de Córdoba: a Córdoba Ecuestre, que mantiene esto en una situación en la que no hay una claridad todavía de acuerdo sobre la titularidad y que están en precario, cuando debía estar consolidado, porque el único objetivo aquí es mantener el pura raza español en todas sus disciplinas, como está haciendo Córdoba Ecuestre ahora mismo con Cabalcor y como hace su espectáculo semanalmente. El sitio es fundamental y que siga dedicándose al caballo y no se pierda. Creo que se ha desaprovechado mucho tiempo y gracias a Córdoba Ecuestre esto se ha levantado. Por parte de Ancce van a tener el apoyo en este sentido, para que esto siga siendo lo que ha sido toda la vida, el origen y la continuidad del pura raza español.