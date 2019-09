IU denuncia "la desidia" del gobierno municipal respecto a proyectos como el de 'Anillos del río' o Camino de Ategua

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha denunciado la inacción y la desidia del gobierno municipal con respecto a los proyectos Edusi, especialmente con aquellos que lideró en el pasado mandato la delegación de Medio Ambiente, que dejamos “preparados y que requieren de la colaboración de otras administraciones, concretamente de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

Según ha señalado Pernichi, está claro que “este gobierno municipal no parece que apueste por los proyectos medioambientales y de turismo alternativo y sostenible, de ahí que no hayan avanzado tras dos meses de mandato en los proyectos que hacen referencia a los Anillos del río, a la conexión con la vía verde de la Campiña y al camino de Ategua. “Son más de 2 millones de euros que redundarían en el desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad y de la ciudadanía” y por tanto “no entendemos que todavía no hayan dado continuidad, al menos no tenemos constancia, a la línea de trabajo iniciada por el anterior Gobierno municipal con la Junta de Andalucía y la Confederación, con los que habría que cerrar un convenio, lo más pronto posible, para desarrollar dichas actuaciones”.

En el caso de los Anillos de río, cabe recordar, que cuenta con una inversión superior al millón de euros, para crear un paseo natural y urbano, que irá desde el puente del Arenal hasta la presa de Casillas, dando conectividad a la ciudad, puesto que convertirá al río en un eje vertebrador para la ciudadanía cordobesa y para cualquiera que nos visite. Entre las acciones a desarrollar en este proyecto, señalar el mantenimiento de la vegetación de la zona, la señalización de los distintos caminos o recorridos posibles, el asfaltado de la zona con un pavimento blando, la instalación de zonas de descanso y la construcción de una plataforma inundable en la presa de Casillas.

Con respecto a la conexión con la vía verde de la Campiña, recordar que el proyecto, con un presupuesto de 600.000 euros, consistía en la creación de un sendero que partiría desde el puente Abbas Ibn Firnás y que llegaría hasta la estación de Valchillón, donde comienza la vía verde de la Campiña.

Por último, en referencia al camino de Ategua, la actuación, que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros, supondrá la adecuación y puesta en valor del camino que une Córdoba con el yacimiento arqueológico, con lo que eso supone para el desarrollo económico y social de la barriada de Santa Cruz. Sin reunirse la Comisión Edusi Pernichi ha querido resaltar, también, que “esa desidia e inacción se pone de manifiesto en la ausencia de reuniones, de la Comisión de EDUSI, para que los proyectos y las decisiones sigan siendo de consenso y participadas. “Actualmente, y gracias al desinterés del nuevo gobierno, un colectivo tan importante para la ciudad y para el anterior gobierno, como es el Consejo del Movimiento Ciudadano, no puede aportar sus opiniones, experiencia y conocimiento de la ciudad sobre proyectos y actuaciones que les afectan en su día a día”.