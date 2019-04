Isabel Albás pide una oportunidad para Cs en Córdoba, "el resto ya la ha tenido"

La candidata de Cs, Isabel Albás, ha pedido a los cordobeses que le den la oportunidad de "marcar diferencias" en Córdoba y que permitan a la sociedad civil, que ha dicho representa la formación de Albert Rivera, llegar al Ayuntamiento de Córdoba y demostrar de lo que son capaces. "El resto de partidos, PP, PSOE e IU, ya han tenido su oportunidad y no se han visto cambios espectaculares", ha afirmado una candidata que se define "feliz y encantada" de encabezar la lista de Cs a la Alcaldía de Córdoba. "Es un auténtico honor que mi partido haya contado conmigo", ha dicho.

Albás ha comparecido ante la prensa acompañada por quien ha sido portavoz municipal en este mandato, David Dorado, y que será número 2 de la lista. Precisamente, la alcaldable ha explicado que Córdoba en este sentido es "una anomalía" ya que aquí se conoce el número 2 de la candidatura pero que eso no ocurre en otras provincias. De hecho, ha reconocido desconocer quiénes más la acompañarán en su aventura electoral el 26-M, ya que en Cs todas las decisiones vienen tomadas desde Madrid. Albás ha restado importancia al hecho de que ella encabeza la lista y no Dorado, "el orden de los factores no altera el producto", ha dicho. El mismo David Dorado se ha mostrado encantado de sumarse al equipo de Albás, de quien ha dicho que está "orgulloso y seguro de su capacidad", además de estar convencido de que con ella "vamos a llegar a la Alcaldía". Ella, por su parte, también ha valorado el trabajo desempeñado por David Dorado y José Luis Vilches --del que ha dicho no sabe si continuará--, a pesar del "gobierno tapón" de Isabel Ambrosio, que ha dejado a la ciudad "paralizada".

Preguntada sobre qué hará con su acta de parlamentaria andaluza, Albás ha respondido que habrá que esperar a los resultados de las elecciones, pero que se quedará en Córdoba, porque es una ciudad que necesita "ilusión, esperanza y buenos gestores", además de personas de la sociedad civil con experiencia de gestión. La alcaldable de Cs, zaragozana de nacimiento, se ha presentado como una mujer enamorada de esta ciudad y "plenamente convencida de que tiene oportunidades infinitas pese a haber tenido gobiernos que no han apostado por Córdoba". Ha destacado su experiencia como autónoma y ha contado que tuvo una tienda en Cruz Conde, que tuvo que cerrar por la crisis. Además, ha explicado que tiene tres hijos, de 10, 11 y 12 años, y que espera que gracias al trabajo de Cs en Córdoba su generación pueda elegir si irse o quedarse trabajando aquí.