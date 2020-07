La Fiscalía archiva la denuncia contra la recuperación de los nombres de Cruz Conde y Vallellano

La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentaron Adelante Andalucía y Podemos contra el acuerdo mediante el que el gobierno local decidió revertir el cambio de nombre de dos calles que ya había realizado la anterior Corporación. Con ese cambio de nombre la antigua José Cruz Conde dejaba de ser Foro Romano y se convertía en Cruz Conde a secas mientras que Conde de Vallellano se rotulaba como Vallellano, por lo que desaparecía la denominación Del Flamenco.

La denuncia fue presentada por Adelante Andalucía y por el grupo municipal de Podemos en junio de este año contra la junta de gobierno local y contra la Gerencia de Urbanismo por el acuerdo adoptado el 9 de marzo en el que se aprobó que la avenida del Flamenco pasase a llamarse de Vallellano y Foro Romano, Cruz Conde. Los denunciantes consideraban que la reversión podía constituir un delito de prevaricación y otro de odio, al estimar que el acuerdo se ha realizado "con el objetivo de menospreciar y humillar a las víctimas del franquismo" y que "conscientemente se ha intentado vulnerar la ley con el objetivo de imponer" una ideología "contraria a la Ley de Memoria Histórica y Democrática".

La Fiscalía no ve indicios de que los hechos denunciados sean constitutivos de delito. La Fiscalía señala que la resolución adoptada "debe quedar fuera de su valoración en el procedimiento penal" y que es en el procedimiento contencioso administrativo donde deben resolverse las discrepancias que haya en torno al cambio de nombre de calles. Entiende, por tanto, que la decisión de la junta de gobierno responde a las competencias que tiene atribuidas y "no reúne los requisitos para que sea considerada constitutiva de delito de prevaricación", ya que no es contraria a derecho.

La Fiscalía tampoco ve que los hechos sean constitutivos de delito de odio. "No existe ningún indicio de que la finalidad del cambio de nombres de las calles tenga relación alguna con los bienes jurídicos que se protegen en el artículo" 510 del Código Penal. Por todo ello, decide archivar las diligencias de investigación.