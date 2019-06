«En Córdoba perdimos el tirón de los autónomos del año 2018»

Desde hace casi dos décadas, Rafael Amor (48 años, cordobés) forma parte de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, donde recuerda que empezó «desde abajo». Hoy en día es empresario y preside esta entidad, aunque en el pasado también ha sido agente comercial y montó una empresa de telefonía, entre otras responsabilidades.

-En estos días se encuentran de actualidad los presupuestos de Andalucía. ¿Cómo valora las cuentas y la subida de la partida para los autónomos?

-La valoración es positiva, porque se incrementa la partida destinada específicamente al colectivo de autónomos, sobre todo, en la famosa tarifa plana, que pasa de 33 millones a 35.280.000 euros. La valoración es positiva, no solo por la cantidad que haya, sino por el desarrollo de las políticas que se están llevando a cabo. Hay que recordar que cuando se formó el Gobierno, prácticamente a la semana ya estaba anunciando la ampliación de la tarifa plana doce meses más.

-Otra medida del Ejecutivo andaluz ha sido la bajada de impuestos, ¿cómo la han percibido?

-Ha sido un gesto importante. Traerá inversiones para la generación de empleo e industria, que es lo que nos hace falta.

-En la campaña de las municipales en Córdoba distintos partidos anunciaron también una reducción de la fiscalidad. ¿Qué les parece?

-La bajada de impuestos es positiva. Pero no tenemos que olvidar que cada ente tiene su función. Lo importante en el ámbito local es que haya una agilización de trámites en la vida del ciudadano, tanto en el ámbito empresarial como particular. La apertura de un negocio pueden ser unos 50.000 euros de inversión si hablamos de hostelería. Hasta que se concede una licencia de apertura han pasado dos años. La declaración responsable no termina de darnos una garantía, hace falta una que nos obligue al cumplimiento de lo que estamos declarando, con un régimen sancionador. Es muy importante la agilización de trámites y la interconexión entre organismos públicos.

-PP y Cs podrían ser los partidos que formen el próximo gobierno municipal y han propuesto crear una ventanilla única para las empresas. ¿Esto es lo que necesitan los autónomos?

-Es importante, sobre todo, que se les atienda como a alguien que va a generar empleo y riqueza, y que está arriesgando su patrimonio. Sí es verdad que hay que perfilar la ventanilla única, cómo se cumple y, luego, compaginarlo con la legislación autonómica.

-¿Qué pide este colectivo a los nuevos dirigentes de la ciudad?

-Lo primero, diálogo con todos y con la oposición también. Que sea un gobierno de todos los cordobeses. Y que sea un gobierno con ganas y con una responsabilidad de lo público. No tiene sentido que las empresas públicas sean deficitarias. Y, sobre todo, que sea un gobierno con ilusión, que traiga inversiones a esta ciudad de una vez. Pero también diría que esto es una cuestión de todos los cordobeses.

-¿Qué balance realiza del último mandato del gobierno local?

-El gobierno de Isabel Ambrosio (alcaldesa) ha estado limitado, no se ha visto la función desarrollada porque no ha habido movilidad por parte de, sobre todo, políticas como urbanismo. Por mucho que se quiera por parte de un lado del gobierno, si el otro tiene urbanismo y ha habido pasividad, pues es difícil. No podemos hacer declaraciones incendiarias. En esta ciudad tiene cabida todo: la Semana Santa, la Iglesia, los espectáculos. Hace falta un poco de respeto. Hay declaraciones que se hicieron, como que la Shopping Night es una «catetada», que eso no tiene ningún sentido. Igual que se dijo que Amazon no le había llamado.

-Su comentario sobre la ‘Shopping Night’ da pie a preguntarle cómo valora que haya tantos locales cerrados en Cruz Conde.

-El del centro y el comercio de Córdoba no es un problema de ahora. Tenemos que escuchar a las organizaciones que representan al comercio, a los empresarios y a los autónomos, y a los propios comerciantes, para intentar solucionar las demandas que plantean. Hace falta cambiar la iluminación, darle cariño, apoyar los sábados con recursos del Ayuntamiento, algo enfocado a las familias.

-¿Cómo ha evolucionado la morosidad?

-En Córdoba se está cumpliendo la ley. En el ente local, con 27 días; en el provincial, con 28, y en el autonómico, 26. Si lo comparamos con la media de las cifras nacionales, en el ámbito local no se cumple la Ley de Morosidad, con 60 días, en el regional está a 39 y en el central, a 39. La Diputación ya cumplía, era la mejor de España y, de hecho, se ven los frutos en el crecimiento de los autónomos. El ámbito privado prácticamente sigue igual, pasamos los 100 días en las empresas que tienen más de 500 trabajadores y conforme vamos bajando al final los autónomos cumplimos la ley.

-Cuáles pueden ser nichos de empleo para los autónomos en Córdoba?

-Hace falta apreciar lo que tenemos. Tenemos una fuente de riqueza que es el turismo, que no estamos empezando a aprovechar. Hay que facilitar que las personas pernocten en la ciudad. Si hoy en día se llevan los apartamentos turísticos, hay que regularlos. Luego hace falta una parte muy importante que es la industria. Y la agroindustria.

-Uno de los caballos de batalla de ATA parece que son los falsos autónomos. ¿Cómo se encuentra Córdoba en este sentido?

-Entre Córdoba y provincia, puede haber entre 300 y 500 que deberían estar en el régimen general, porque normalmente estamos hablando de un 10% de la totalidad de los autónomos. El problema de lo que podemos catalogar como falsos autónomos son aquellos que están al margen de la ley. Esa es la economía sumergida que hay en todas las ciudades, y en Córdoba hay una economía sumergida bastante importante en la que no se emiten facturas y no podemos competir. Tenemos que buscar mecanismos para eliminar la economía sumergida, porque ya hay mecanismos para entrar en el sistema, tenemos la tarifa plana.

¿Cuántos trabajadores por cuenta propia en Córdoba no estarían dados de alta?

-Se dice que, aproximadamente, de un 10% a un 15% del PIB, por dar una cifra baja, es la economía sumergida.

-¿Qué sectores son los más afectados por estas situaciones?

-Está todo muy enfocado en servicios, la construcción y sus derivados, la peluquería.

-Parece que el número de trabajadores por cuenta propia se estanca en la provincia.

-En el 2016, en Andalucía se creció en 9.600 autónomos; en el 2017, en 4.600. La ley de medidas urgentes salió en el año 2018 y en Andalucía se crearon 19.000 autónomos. En Córdoba no tuvimos esa suerte. Cuando se dan los datos de los 53.000 autónomos, entran la provincia y la ciudad, que ha estado plana totalmente. Sobre todo, hemos perdido este tirón del año 2018. Afortunadamente, en lo que va de año estamos creciendo. En el último mes, hemos crecido en 267 autónomos, un 0,5%, casi igual que la media andaluza y por encima de la nacional. Pero hemos perdido años atrás. En lo que llevamos de año, en esta comunidad autónoma el crecimiento es bastante más positivo que en todas las comunidades. Andalucía va como un cohete en la creación de autónomos y empleo, se nota el cambio que se ha producido en el gobierno.

-¿Por qué en Córdoba no nos hemos beneficiado de esa subida?

-El problema es el desconcierto que hay, la incertidumbre y, luego, los mecanismos para crear una empresa en esta ciudad. Me refiero a Urbanismo. Va muy lento, a esto hay que darle una vuelta como un calcetín. Y hace falta que las áreas municipales estén regidas por profesionales.

-¿Cómo afecta a los trabajadores por cuenta propia la implantación del control horario?

-Nos afecta bastante. Hay que proteger al trabajador, porque el capital humano es lo más importante, pero tenemos que intentar ser flexibles. Hay días que hay que trabajar más de ocho horas, y meses. Pero no todo el año se trabaja ocho horas. Hay que buscar un mecanismo que se divida entre los 365 días del año.

-Por tanto, no están muy de acuerdo.

-No se pueden sacar las cuestiones de la noche a la mañana. En algunos sitios está creando conflictos entre empresarios y trabajadores que antes no había. Las medidas hay que consensuarlas. Tenemos que proteger que no se caigan los negocios y buscar mecanismos no tan a corto plazo.