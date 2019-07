Córdoba supera la cifra de proyectos de vivienda promovidos hace una década

El año empezó muy mal en cuanto a viviendas proyectadas pero el segundo trimestre lo ha mejorado. El Colegio de Arquitectos de Córdoba ha hecho balance de los proyectos visados durante el segundo trimestre en Córdoba y provincia, que, unidos a los del primero, dan una idea de lo que se construirá en los próximos meses y que es bastante más que ahora, lo que indica que el sector inmobiliario proseguirá con su reactivación. Solo en la capital ya se ha sobrepasado el número de proyectos promovidos hace una década, por lo que se ha alcanzado la mejor cifra desde el 2008. Entre enero y el mes recién terminado, los arquitectos han dado el visto bueno a los 554 pisos que van a edificarse, cantidad que no solo supera a la del 2009 (492) y se acerca a la del 2008 (660) y 2007 (821), sino que duplica a la de hace un ejercicio, cuando solo visaron 257 hasta junio. Esto significa que la situación es ahora la misma que había al inicio de la crisis, pero aún difiere de la que era normal en el 2006, cuando el número de viviendas promovidas era el triple.

Aunque parezca extraño, porque no es lo habitual, la vivienda de protección oficial es la responsable del aumento de los proyectos visados. En Córdoba capital hay 281 VPO proyectadas, cantidad que aunque no es muy elevada es la mayor desde el 2006 y, además, supera a la de vivienda libre (273), hecho inusual. El año pasado, en el primer semestre, no hubo ni un proyecto de VPO en manos de los arquitectos y en los últimos años este tipo de vivienda ha sido muy escasa.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA/ Si a las 554 viviendas autorizadas por los arquitectos en la capital se suman las 119 de la provincia, en total serán 673 los pisos que se construirán en Córdoba en los próximos meses, un 56% más que hace un año (429) y la mejor cifra desde el 2010, cuando entre enero y junio hubo 524 proyectos visados. A nivel provincial la cantidad registrada en el 2009 y los años que le precedieron fue aún bastante superior, por lo que los 673 pisos distan aún mucho de los cerca de 4.000 que eran habituales en años como el 2005, 2006 y 2007. Esto indica que la recuperación se está produciendo en la capital y no en la provincia, donde siguen existiendo tan pocas promociones como durante la crisis, aunque haya momentos puntuales en los que se detecte más actividad.

El primer trimestre del 2019 fue tan nefasto en cuanto a proyectos de vivienda que, además, de empezar con un 44% menos que un ejercicio antes, fue uno de los cinco con menos pisos impulsados en sus primeros meses en el cómputo global de Córdoba y provincia. Sin embargo, los escasos 171 proyectos visados entre enero y marzo se quedan en nada en comparación con los 502 autorizados entre abril y junio. Además, esos 502 pisos visados en el segundo trimestre sobrepasan también considerablemente los 119 registrados en el mismo periodo del 2018. Habrá que esperar ahora a los dos trimestres que quedan para finalizar el año para que se confirme esta mejoría. En lo que va de año, abril y mayo han sido los dos meses con más proyectos visados, debido fundamentalmente a la VPO, que se concentra en ellos y en la capital. Tanto el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito Pérez, como el secretario provincial de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Francisco Carmona, ya vaticinaron en abril, durante el análisis del primer trimestre, que el bache detectado era puntual y que la situación podía cambiar en lo que queda de año.