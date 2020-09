El comité de Cecosam denuncia que no hay plan covid para la entrada a los cementerios en los Santos

El comité de empresa de los trabajadores de Cementerios de Córdoba (Cecosam), ha expresado su preocupación por la situación actual y denuncia "la falta de planificación y medidas firmes que garanticen la seguridad de trabajadores y ciudadanos" que visitan las instalaciones municipales. En una nota el comité de empresa denuncia que pese a la inminencia de la campaña de Todos los Santos, la dirección de la empresa no tiene planteado un plan específico sobre medidas y actuaciones especiales, máxime, dada la situación extraordinaria por el covid en la que nos encontramos. "A día de hoy los trabajadores desconocemos las medidas programadas o si se contempla un plan real y efectivo que conlleve los protocolos de seguridad necesarios en este momento", advierten al tiempo que constatan que empieza a aumentar la afluencia de usuarios en los cementerios de Córdoba. "Nuestras instalaciones no cuentan con medidas mínimas de higiene y desinfección acordes a dicho momento y del personal necesario para acometer las pocas que hay establecidas", dicen.

"Sabemos que los políticos de este país utilizan las fotos en prensa mostrando el apoyo a los trabajadores que se enfrentan a la pandemia en primera línea, como se desprende de las visitas que en pleno confinamiento tuvimos del señor alcalde y de la señora teniente alcalde. El mismo alcalde al que solicitamos reunión, el día 1 de junio por registro de entrada, para manifestar nuestras inquietudes, y que a dia de hoy no se ha dignado a responder. Si a los miedos expuestos con anterioridad, unimos la manifiesta falta de responsabilidad por parte de la dirección de la empresa, la inexistencia de diálogo, la carencia de talante, la ausencia de respeto a las mínimas normas de conducta, el menoscabo constante a la labor sindical y el continuo acoso a los representantes de los trabajadores".

En este sentido, el comité anuncia que mientras que el Ayuntamiento de Córdoba no designe un interlocutor que cumpla los acuerdos adoptados y los que se firmen con posterioridad, "que respete a las personas, y que dedique su tiempo a realizar su labor y a no ejercer de oposición al comité de empresa" no se volverán a sentar con la gerencia de Cecosam, una empresa que está a cargo del concejal de Ciudadanos Antonio Álvarez. "Solicitamos al alcalde que tome conocimiento de nuestra situación, que se ha convertido en insostenible, y obligue a un cambio de rumbo en la dirección de la empresa y a acometer medidas de seguridad e higiene acordes a la situación actual, elaborando un plan de contención para la campaña de 1 de Noviembre, e interesándose por el incumplimiento de los acuerdos adoptados y lo que es más importante entre todas las obligaciones que recaen sobre él por el cargo que ostenta, que vele por la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas que gestiona y por la de todos los cordobeses que visitan los cementerios de Córdoba en estos tiempos tan difíciles".