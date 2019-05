Bellido acusa a PSOE, Cs y Vox de hacer planes con votos que no tienen

El portavoz del grupo municipal del PP y candidato a la Alcaldía por este partido, José María Bellido, acusó ayer a PSOE, Ciudadanos y Vox de hacer planes con sufragios que no tienen porque aún no se han celebrado las elecciones municipales. «Hay quienes siguen empeñados en mirarse el ombligo y están empezando a hablar de lo que van a hacer en mayo con votos que no tienen», criticó Bellido, que fue detallando a quienes se refería.

En primer lugar, Bellido aludió a Ciudadanos, que, según explicó, «dice que está dispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE mercadeando con unos votos que no tiene porque no se han celebrado elecciones y diciendo con quién quiere pactar o no». En segundo lugar, el candidato a la Alcaldía por el PP se refirió a Vox, al que ha «escuchado hablar de qué va a hacer con unos votos que no tiene». Y, por último, Bellido aseguró haber oído también «a la alcaldesa hablar de que quiere utilizar unos votos que no tiene para gobernar en solitario y no llegar a acuerdos con nadie».

Por ello, aseguró, «mientras que los demás siguen mirándose el ombligo, yo voy a continuar como he hecho estos cuatro años, centrado en Córdoba y en el futuro». Bellido pidió la «confianza de los cordobeses» y que le den su voto «para lograr que el cambio llegue a Córdoba, que es el objetivo de la amplia mayoría social». El alcaldable del PP, al igual que hizo el lunes, volvió a referirse a «los 105.000 cordobeses que desde el domingo siguen teniendo un mal rato porque votaron por un cambio en España que no se ha producido».

CRUCES // Por otro lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento lamentó que las cruces no comenzaran el martes por la noche. «Es una pena que hayan disfrutado de una noche menos por la cabezonería e insistencia de la alcaldesa de no abrir las cruces por la noche, como tradicionalmente se ha hecho», dijo, hecho «que beneficiaba a hermandades y peñas», entre los que aseguró que hay «mucho malestar». Bellido garantizó que, si resulta elegido alcalde, volverá a incluir una «noche extra» en las cruces cuando el día siguiente sea fiesta.