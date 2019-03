El Ayuntamiento tendrá que aportar medio millón de euros para salvar el plan Emplea

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No podía ser de otra manera, que el Ayuntamiento cubrirse esa diferencia de 500000 € para sacar adelante este plan de empleo de la Junta de Andalucía, que se está retrasando por la dichosa burocracia, en una ciudad que los necesita para comer, tan castigada por la precariedad, con altas cifras de paro, de no ser así, la ciudadanía no se lo perdonaría a nuestros gobernantes.