El Ayuntamiento contará con un año más para climatizar los 19 colegios que debían estar listos este ejercicio

El Ayuntamiento contará con un año más para climatizar los 19 colegios cuyas obras debían estar acabadas para este ejercicio pero que no han comenzado aún. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, han mantenido hoy una reunión institucional en la que han abordado, en palabras del segundo, "los temas que están en el aire" y que "preocupan a la capital". Uno de esos temas es el de la climatización, que, a juicio de Repullo, es "importante y urgente". Según Bellido, para ejecutar las obras de climatización de 19 colegios de la capital habrá un año más, al que se suman tres meses para la justificación de las actuaciones, por lo que los trabajos deben estar acabados para finales del 2020.

El plan de climatización entra dentro de las actuaciones de construcción sostenible y de redes de inteligentes, que en la provincia incluyen 205 acciones por 38 millones. Dentro de esas acciones están las que se harán en 168 colegios de capital y provincia por 14 millones de euros, de los que 10 millones son para la ciudad. De esos 10 millones, uno aporta el Ayuntamiento y 9 la Junta a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Tanto Repullo como Bellido han destacado que han encontrado "paralizado" el proyecto de climatización y las dos administraciones se han comprometido en colaborar para que se ponga en marcha. Bellido ha asegurado que el Ayuntamiento hará un "sobreesfuerzo" porque "no podemos permitir que nuestros hijos estén en los colegios en unas condiciones que nosotros no soportamos en nuestro trabajo". Su idea es reforzar el servicio, que en los próximos meses tendrá una carga de trabajo mayor con los fondos Edusi y los financieramente sostenibles.

Bellido ha recordado que el millón de euros que aportaba el Ayuntamiento se incluyó en los presupuestos del 2018 pero "no se ha invertido nada y lo que nos hemos encontrado son unos proyectos que están predefinidos pero no hay ni un solo expediente de los 19 colegios en los que se va a actuar que esté en licitación ni en contratación", por lo que "administrativamente no se ha dado ningún paso". Por ello, añade, se ha acordado con la Agencia Andaluza de la Energía una ampliación de plazo, ya que "era imposible tener para diciembre de este año las obras adjudicadas, terminadas y justificadas".

El Ayuntamiento sacó a concurso las obras en enero pasado por 9,8 millones. En mayo, el PSOE anunció la adjudicación de los contratos. Entonces el PP alertó de que había un informe de Intervención que echaba para atrás la inversión de un millón de euros prevista.