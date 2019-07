Aviso naranja en la capital y la campiña hoy, de 12.00 a 21.00 horas

Los colores tienen una simbología propia, y cuando se trata de tan solo 4 de entre ellos para un código de lectura genera, debe haber una interpretación común (internacional). Sabido es que la temperatura idónea del cuerpo humano es de 37 °. Si se baja (por el frío) o se sube (por fiebre o calor), nuestra existencia puede estar en peligro (según los grados de diferencia). Que aquí con 41 ° se diga alerta "naranja" es más que subjetivo, pues si el cuerpo humano desde lo 39 ° hay peligro vital. Y en nuestra ciudad se tiene la sensación térmica con respecto al dato oficial en el aeropuerto, donde NO existe todos los "detalles" (alquitrán de las calles, aparatos de aire que expulsan el aire ciciado, los ladrillos que captan el calor, la contaminación CO2 que calienta el aire, etc etc). Por tanto, el color que corresponde desde los 38 ° es ROJO, de peligro vital. "NO es traidor quien advierte, o una persona advertida vale por dos". Las altas temperaturas NO son una fatalidad, sino que NO se haga lo necesario para defendernos de tal extremo climático.