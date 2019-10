Albert Rivera se lleva salmorejo de Córdoba

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha participado hoy en un encuentro con militantes en el Mercado Victoria de Córdoba. Su apretada agenda le ha impedido comer en la capital cordobesa pero, según asegura en su perfil de Instagram, "no me he podido resistir al menos a llevarme para el camino una de mis debilidades, el salmorejo", y lo demuestra con una imagen en la que se ve al político con un vaso de salmorejo dentro del vehículo que lo traslada de vuelta a Madrid.

Además, el presidente de Ciudadanos utiliza en su publicación las etiquetas #cordoba #andalucia #españa #salmorejo #salmorejocordobes #instafood #food #ontheroad.

La gastronomía cordobesa seduce a muchos políticos que visitan la capital cordobesa. Así, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, estuvo ayer visitando la Mezquita-Catedral de Córdoba antes de un acto público en Lucena y, tras el turismo y antes del mitin, disfrutó de un almuerzo en el restaurante Puerta de Sevilla del Alcázar Viejo.