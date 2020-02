Adelante reclama a la Junta que "equipare su inversión" en Rabanales 21 con el resto de parques científicos

La parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha reclamado al Gobierno de la Junta de Andalucía que "apueste de una vez e invierta en el parque científico tecnológico Rabanales 21 y equipare su financiación con el resto de parques de Andalucía".

Así lo ha solicitado Naranjo durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, en la que ha pedido al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, "un mayor esfuerzo financiero por parte del Gobierno andaluz para salir de la situación tan delicada que atraviesa el parque y que de alguna manera supone un atraso económico para la provincia de Córdoba".

"Es una oportunidad única de desarrollo que la Junta está dejando escapar, algo que no se merecen los cordobeses", ha indicado en un comunicado Naranjo, lamentando que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a pregunta parlamentaria de Naranjo, "no ofrezca ningún compromiso desde la Junta de Andalucía para resolver las necesidades de Rabanales 21". "No apuesta por la Universidad de Córdoba ni por su futuro", ha apostillado.

Naranjo ha insistido en que "siempre se ha planteado al Gobierno andaluz que pasaran del 20 por ciento actual hasta un 47 por ciento, más que nada para acercarnos a la media de inversión por parte de la Junta de Andalucía en otros parques de Andalucía, donde llegan a financiar incluso el cien por cien, como son los casos de Málaga y Sevilla".

"Seguimos echando en falta mayor inversión, mayor compromiso y mayor concreción para apostar por el desarrollo de Rabanales 21", ha reivindicado Naranjo, que considera "importante que la iniciativa privada apueste por este parque", pero también valora como "fundamental" que lo haga la administración autonómica, "ya que si lo hace estaría contribuyendo al desarrollo de políticas verdes y de empleo, tan necesarias para esta ciudad y esta provincia".