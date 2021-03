Un 8M en Córdoba más virtual y atomizado

Me parece una irresponsabilidad convocar concentraciones, manifestaciones al dia de hoy con la situación que se esta afrontando con el COVID-19. No tengo nada contra las mujeres y en mas de una ocasión las he apoyado porque no las considero inferiores al hombre. Pero cuando un colectivo se deja manipular porque se ha prestado o lo consiente deja de tener fuerza y empiezan a salirle las manchas por todos los lados. No se es menos porque no se haga se sigue siendo igual pero si hoy tiene que ser NO, es NO.