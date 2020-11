Curro Cañete: «Necesitamos tener fe, mantener el entusiasmo y seguir amando»

El cordobés Curro Cañete es en la actualidad el autor más vendido en el campo del crecimiento personal del panorama nacional y regresa con Ahora te toca ser feliz, que presentó ayer en la Fundación Cajasol. El éxito de su anterior libro fue arrollador. El poder de confiar en ti salió con una edición modesta, pero semana a semana fue ganando posiciones, espacio en librerías y lectores y consiguió posicionarse en los más vendidos durante más de cuarenta semanas.

-Lleva ya casi dos meses rodando con el libro. ¿Se siente afortunado por poder presentarlo al público?

-Me siento muy afortunado. Esta semana hemos estado en Cádiz, hoy (por ayer) en Córdoba y mañana (por hoy) en Gran Canaria y lo estoy disfrutando muchísimo, aunque también es un reto, tengo que estar muy concentrando. Quería mover el trabajo --siempre con todas las medidas de seguridad-- y quería llevar mi optimismo a todos los rincones. Me gustaría seguir haciéndolo mientras se pueda.

-¿Cómo es publicar un libro sobre la felicidad en un momento como este?

-Precisamente ahora es cuando más importante es aplicar todo lo que enseño. Necesitamos tener fe, ayudarnos los unos a los otros, mantener el entusiasmo, seguir amando, estar más enfocados que nunca, mantener la calma y proteger nuestra paz interior. Estamos atravesando un túnel, pero pronto empezaremos a ver la luz. Ahora estamos viviendo una pandemia, pero antes muchas personas ya vivían su crisis particular. La clave es buscar soluciones a los problemas, concentrarse en el presente y disfrutarlo con lo que tengas. Hay que mantenerse positivos porque todavía hay muchas cosas que podemos hacer.

-Usted aboga por educar para ser felices. ¿Cree que estamos descuidando la inteligencia emocional?

-Creo que lo que estamos viviendo es una oportunidad para entrenarnos en ser más fuertes y felices para que cuando esto haya pasado podamos coger nuestro día a día con más fuerza y vayamos a por todas y nos liberemos del miedo. Si ahora pospones tu felicidad y te pones excusa, siempre va a ser así. Cuando haya pasado la pandemia, podrás tener otros problemas. Hay personas que aplazan la felicidad hasta que se dan cuenta que se está terminando la vida. Si somos conscientes de que la vida puede acabar en cualquier momento y si somos conscientes de que el hoy es lo más importante que tenemos, podremos evitar el miedo.

-¿Es un proceso que solo depende de nosotros?

-La última palabra sobre tu felicidad la tienes tú, pero somos un sistema. Cuando digo «ahora te toca ser feliz» me refiero a que vivimos en un continuo ahora del que estamos aprendiendo y nos necesitamos los unos a los otros para este aprendizaje.

-¿Percibe sufrimiento entre su público?

-Mi público es muy variado. Todos necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos, aprender a amarnos, todos necesitamos poner la mente de nuestro lado; por eso mis libros le llegan a tanta gente. Efectivamente, si tú estás sufriendo, el libro te puede ayudar a salir. Si ya estás fuera, la mejora es continua e ilimitada en todas las áreas y esa felicidad hay que mantenerla. Siempre se puede seguir mejorando.

-¿Qué le queda por mejorar?

-Descubrí que cuanto más amplías tu mente, más feliz eres y que no hay límites. Trabajé mucho en mí mismo y en mis oscuridades y conseguí salir adelante. Tenemos la obligación de salvarnos a nosotros mismos. Además, tengo muchísimos sueños: me proyecto a los 95 años con mucha salud y viajando por el mundo con mi sobrina. También me he propuesto aprender inglés. Lo más importante de todo esto es tener un propósito y vivir la vida con un sentido. Cuando elaboras tu proyecto de vida, tienes una visión y un camino por recorrer que te obliga a ir dejando cosas atrás e, inevitablemente, ir mejorando para alcanzar tus metas. Mi propósito son mis libros y ayudar a los demás a través de mi escritura, por eso les dedico tanta energía.