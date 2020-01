La Virgen de las Tristezas preside el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2020

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me parece muy bonito, pero no sería mejor buscar un artista Cordobés que los tenemos y muy buenos, que son admirados en toda España y aquí no se le aprecia... por ejemplo nuestro querido Julian Alvarez de Sotomayor