Willy: "Por supuesto que me veo repitiendo con el Córdoba CF lo del Extremadura"

El Córdoba CF, a través de su departamento de prensa, ha facilitado unas palabras de Willy Ledesma. El delantero de Torremejía comenta sus sensaciones después de su lesión de varias semanas, así como la situación actual de confinamiento: cómo la vive en el plano familiar y también en el profesional, con atención especial a la alimentación y al ejercicio que solo puede realizar en su domicilio. También valora a Juan Sabas, nuevo técnico blanquiverde, a quien ya tuvo en el Extremadura y cuál es su opinión sobre la reanudación del campeonato liguero.

Su situación en casa

"Estoy con mi mujer y mi hija y, dentro de lo que cabe, disfrutando de mi pequeña que nos saca una sonrisa en estos momentos.

"Mi familia vive en un pueblo pequeño, que sí que es verdad que no ha llegado el virus. Pero sabemos que si llegara puede hacer mucho daño, como en Arroyo de la Luz. Hay miedo, porque en el pueblo no sale nadie. En un pueblo pequeño puede hacer mucho daño.

"Creo que es una situación complicada y dentro de lo que cabe hay que llevarlo lo mejor posible. Nadie ha vivido esta situación y hay que hacer caso a todo lo que nos dicen y llevarlo lo mejor posible".

Su recuperación y momento físico

"Estoy muy bien. Creo que ya estoy recuperado completamente y este parón va a servir para esto, para llegar lo mejor possible para cuando se reanude la competición. Es una de las cosas por las que estoy bien, no tenía que arriesgar nada en competición. Voy bien y haciendo caso a la gente sobre la preparación física, a los servicios médicos, para cuando vuelva llegar de la mejor forma posible".

"Entreno durante una hora y pico, casi dos horas. Lo llevo de la mejor manera posible. Me ayuda mi mujer y lo vamos llevando poco a poco. Realizando los ejercicios que mejor podamos en casa, porque la verdad es que no se pueden hacer muchas cosas, pero como he dicho antes, con la nutrición y los ejercicios que nos mandan podemos mantener la forma física y llegar de la mejor manera posible cuando se reanude la competición".

"Sí, si todo va bien sí estaré ahí. Cuando volvamos a la competición volveré muy bien e intentaré llegar lo mejor posible físicamente para estar en el punto óptimo para la competición.

Cómo se afronta el parón liguero

"En el momento en el que se decreta esta cuarentena se pone en contacto con nosotros el preparador físico,. los servicios médicos, para hacer un trabajo en casa lo mejor que podamos. Haciendo los entrenos en casa para poder llegar bien cuando se reanude la competición. Al menos, mantener una forma física, entre nutrición y entrenamiento y llegar lo mejor posible a la competición".

"Creo que es la primera vez que me pasa esto y no sé decirte si es bueno o no este parón. Además, sin saber qué día vamos a volver. No sé si es bueno o malo para nosotros. Es verdad que ahora mismo estamos hechos a hacer un parón en Navidades, y después de este parón no sé decirte cómo vamos a volver. Es de una de las cosas atípicas que nos están pasando.

El equipo, el nuevo entrenador y el objetivo





"Yo he visto al equipo bien, aunque sí es verdad que en estas últimas jornadas hemos perdido y hace que todo se vaya un poco al traste. Quedan diez jornadas, que si ganásemos las diez jornadas quedaríamos casi primeros. He visto al equipo bien, vamos por el camino correcto para llegar a esos ansiados play off. Ahora a desconetar de eso, que creo que nos puede venir bien para la reanudación de la temporada, luego.

"Yo estuve dos años con él -Juan Sabas- y conseguimos cosas muy bonitas. Ojalá se repitan aquí, que eso sería un éxito para todos".

"Ha sido de las cosas más importantes de mi vida -el ascenso con el Extremadura-, porque me dio el salto al fútbol profesional. Es el mayor éxito que he conseguido, la cosa más importante que he vivido futbolísticamente".

"Por supuesto que me veo repitiendo en Córdoba lo del Extremadura. Cuando me llega la oferta del Córdoba es lo único en lo que pienso, en llevar al Córdoba al fútbol profesional. En hacer bien las cosas y conseguir muchos éxitos y ojalá sea este año. Para eso he venido, para conseguir lo mismo que conseguimos allí"