Valenzuela, difícil objetivo

El Córdoba continúa trabajando para cerrar la plantilla de cara a la próxima temporada, que se inicia en algo menos de tres semanas. Para el remate del plantel se han barajado varios nombres y uno de ellos también procede del extranjero, concretamente en la figura de Carlos Fernando Valenzuela.

Valenzuela es un zurdo formado en Racing, en cuyos escalafones inferiores destacaba como uno de los talentos con mayor proyección de futuro. Sin embargo, en los últimos años no pudo acceder con continuidad al primer equipo, por lo que emigró a Nueva Chicago, primero, y a Barracas Central, el pasado verano, club con el que logró el ascenso a la Primera B del país sudamericano y en donde se ha erigido en uno de sus hombres destacados.

Su estado de forma ha derivado en su convocatoria para formar parte del combinado albiceleste sub 23 que disputa actualmente los Juegos Panamericanos en Perú. Precisamente, Valenzuela anotó uno de los goles (de penalti) de la semifinal ante Uruguay, a la que derrotó por 3-0 y jugará la final mañana ante Honduras, que derrotó en la tanda de penaltis a México. Valenzuela lleva anotados tres tantos en el torneo.

El Córdoba mantiene contactos para intentar incorporarlo para la próxima temporada en calidad de cedido con un porcentaje de derechos económicos en un posible traspaso futuro, pero es un jugador más que interesante para la Segunda B y, por lo tanto, para el Córdoba.

Valenzuela se desenvuelve, principalmente, por la banda izquierda, aunque también puede actuar como segundo delantero, detrás de un punta de referencia y su progresión se ha reactivado en la última temporada, por lo que desea dar el santo al fútbol español.

En cualquier caso, y como en otros casos y opciones que se mantienen abiertos, los próximos días deben ser importantes. La entidad blanquiverde ha mantenido contactos también con Dani Romera (Cádiz) y con David Rodríguez, aunque ahora mismo se encuentra en un estado de espera a la decisión de diferentes futbolistas que terminarían de cerrar la plantilla de la próxima temporada.

ENRIQUE MARTÍN

Tras el empate a cero ante el Recreativo Granada, el pasado miércoles, Enrique Martín declaró sobre los fichajes y el cierre de la plantilla que «es evidente que quieres pero hay que tener paciencia. Estamos todos igual, los de Segunda esperan si cae algo de Primera y los de Segunda B esperamos si esos chicos de Segunda se pueden descolgar para pillar algo. Lo importante es que vamos entrenando bien, que no hay prácticamente lesionados porque Chus -Herrero- pienso que puede estar disponible y lo estarán todos. Lo demás es cuestión de esperar, incluso diría que empieza la Liga y hasta el 2 de septiembre hay tiempo, siempre hay que guardar una carta porque a última hora suele haber movimientos».

Dentro de esos movimientos de última hora se puede encuadrar, precisamente, la posible llegada de Carlos Fernando Valenzuela. Martín, explicó también en Coín que «ellos -los integrantes de la dirección deportiva- saben mis pretensiones y no quiero ser excesivamente pesado con ello. Todo el mundo está trabajando bien y estamos haciendo las cosas bien. Vengo de nuevo y tengo una sensación muy buena en cuanto a que no sé ni en la categoría que estoy. Estoy muy feliz en Córdoba, mi equipo tendrá entre 10.000 y 15.000 socios, me encuentro ilusionado en trabajar y hacer las cosas bien. Todos estamos ilusionados esperando a ver si completamos el grupo y todos juntos tenemos que hacer un gran año y conseguir el objetivo», que no es otro que el del regreso a Segunda División por la vía rápida.

Para lograr el ascenso será importante tener en el plantel jugadores determinantes en los últimos metros y Valenzuela puede ser uno de ellos en caso de que los contactos que se mantienen se conviertan finalmente en un fichaje. No es, desde luego, un objetivo fácil.