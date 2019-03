Rafa Navarro: "El Sporting no fue superior, pero los errores nos condenan"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha explicado en sala de prensa, tras la derrota de su equipo ante el Sporting, que los dos goles encajados "son dos errores que en este mundo profesional no se puede tener, y te condenan". El entrenador de los blanquiverdes admite que "el desánimo se palpa" en el vestuario, pero advierte que "si alguno ve esto imposible, prefiero que levante la mano y que se baje del tren".

Además, el de Ciudad Jardín ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Cómo se explican los dos goles encajados?

-Son dos errores que en este mundo profesional no se puede tener, y te condenan. Para nada el Sporting ha sido mejor que el Córdoba, pero al final los errores nos están condenando. En Almendralejo tuvimos dos errores y hoy (por el domingo) otros dos. Así es complicado

-¿Es una situación frustrante para usted como entrenador?

-Es un poco frustrante, el peso del partido lo llevó el Córdoba. Diseñas el partido en tu mente, creo que los jugadores lo estaban haciendo bien, pero la responsabilidad que tienen que tener en el balón parado, la tensión, a lo mejor en momentos puntuales se pierde, y eso nos está condenando. El equipo ha mostrado una buena cara, pero hay que defender las jugadas a balón parado como si fuesen la última, y eso no lo estamos haciendo.

-¿Con qué ánimo se va la próxima jornada al estadio Carranza?

-Con los máximos, con todas las de la ley a Cádiz. Estamos en una situación complicada, pero la distancia tampoco se ha alargado mucho esta jornada y hay que seguir. Hasta que los números digan que el Córdoba tiene posibilidades hay que seguir trabajando y vamos a por todas.

-¿Después de esta derrota, se puede pensar en bajar los brazos?

-Está claro que ahora mismo el vestuario está bastante fastidiado, el desánimo se palpa. Pero toca levantarse, así es la vida y el fútbol. Muchas veces la gente se cae y se tiene que volver a poner de pie. No queda otra, si no te pones de pie no puedes estar en este mundo del fútbol.

-¿Qué le ha parecido la protesta de una parte de la afición?

-La afición es soberana, está claro que cuando protesta tiene todo su derecho de expresarse, pero es cierto que a lo mejor en un partido de fútbol eso no ayuda, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo. Pero en el fútbol profesional el jugador tiene que estar preparado para todo eso y aislarse de lo que pasa en la grada.

-A diez puntos de la permanencia a falta de 12 jornadas, ¿a qué se puede agarrar el cordobesismo?

-Pues a los números, que nos dicen que todavía tenemos posibilidades. Tengo claro que el futbolista que no crea en esto, que arroje la toalla, no se pondrá más la camiseta del Córdoba. Soy cordobesista desde que nací y esto a mi me duele. El que se enfunde la camiseta del Córdoba también le tiene que doler. Si morimos lo haremos de pie. Pero, hasta que los números no digan que estamos en Segunda B, yo voy a muerte. Es mi sentir, lo que pienso y así se lo haré ver mañana (por el lunes) cuando hablemos. El que quiera jugar es porque esto le duele, no hay más.

-¿Cómo define la actuación de Carlos Abad ante el Sporting, y en comparación con el partido en Almendralejo?

-Carlos ha estado en la tónica habitual, nos ha dado muchísimos puntos, siempre ha estado a un buen nivel, y en Almendralejo no tuvo su día. Como un albañil cuando se le cae un ladrillo o un cocinero que se corta un dedo. El otro día nos costó el partido, pero hoy por hoy es el portero del Córdoba y estoy súper contento con su rendimiento.

-¿Hay jugadores que no están en la predisposición de darlo todo?

-No, para nada. Veo que todo el grupo entrena fenomenal todos los días, pero es una pregunta que se puede hacer. Tal vez alguno ve esto ya imposible, entonces prefiero que levante la mano y que se baje del tren. Estoy convencido de que todos están por la labor, y de que el próximo domingo daremos lo mejor, mejorando los aspectos a balón parado. Cuando un equipo está en descenso, cualquier error que tiene le penaliza mucho. Son errores que, hoy por hoy, en Primera o en Segunda División, no se puede tener.