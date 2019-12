El punto de no retorno para el Córdoba CF: el lunes 16 de diciembre

El 16 de diciembre es la fecha de no retorno para el Córdoba CF. El día siguiente, martes 17 de diciembre, finaliza el plazo de las alegaciones a las que tiene derecho presentar la entidad blanquiverde por las denuncias interpuestas por los jugadores a la Comisión Mixta RFEF-AFE de Segunda B, por lo que ese lunes, como muy tarde, será la fecha límite en la que el Córdoba CF debe tener abonadas todas las cantidades a todos los profesionales federativos sin excepción.



Desde mediados del pasado mes de noviembre, la AFE ha ido recogiendo todas las irregularidades en los pagos de las plantillas de toda la Segunda B, incluidas lógicamente las del Córdoba CF. Los profesionales habían formalizado en tiempo y forma sus denuncias para garantizar sus derechos, algo que ya se daba como hecho desde el pasado 6 de noviembre, cuando la plantilla al completo hizo acto de presencia en la sala de prensa de El Arcángel. Allí tomó la palabra Javi Flores, que indicó que «el punto más importante es la preocupación máxima porque no hay una solución, una via de escape. No vemos una solución en el horizonte y por esto hacemos un llamamiento a quien corresponda para tomar las medidas oportunas y ponga en orden el Córdoba CF y solo se pueda hablar de fútbol y nada más». Detalló entonces el capitán del Córdoba CF que, «con este, son dos meses los que llevamos sin cobrar, salvo algún compañero que ha cobrado. Pero empleados y compañeros que viven al día, ayudan a la familia para sus cosas, son gente que lo está pasando bastante mal», denunció.



Solo un día después se produjo, además, la detención del entonces presidente, Jesús León y la llegada de los administradores judiciales, que continúan buscando liquidez para la entidad blanquiverde.