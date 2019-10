Enrique Martín: "La exigencia es algo natural en el Córdoba CF"

"Exigencia" y "acierto" han sido los dos conceptos más repetidos por Enrique Martín en su comparecencia de prensa de este viernes, previa al partido que el Córdoba CF juega este domingo a las 18.00 horas ante el Cádiz B. El entrenador navarro ha definido al filial cadista como un conjunto "con chavales con un buen futuro y jóvenes. Todo tiene su trayecto, uno ha tenido experiencia en estas lides. La juventud es capaz de todo, luego tiene también sus cositas, evidentemente".

Consciente del varapalo de la derrota ante el Sevilla Atlético la pasada jornada, la primera desde que llegó al banquillo blanquiverde, el entrenador del Córdoba CF ha asegurado que "hay que pensar en el Cádiz B, no podemos pensar que vamos a estar todo el campeonato sin inconvenientes. En Sevilla llegó la primera derrota después del sexto partido de competición y después de la pretemporada, es mi primera derrota en Córdoba". De hecho ha puesto en valor que, "contando amistosos, al final hemos jugado unos 15 partidos. El recorrido, cuanto menos, me parece interesante".

Sabedor de que en el cordobesismo solo vale acabar la temporada entre los cuatro primeros, Martín ha indicado que "me gusta que haya exigencia, sabemos a donde hemos venido y no hay tregua. La exigencia es algo natural en el Córdoba CF y no debe sorprendernos ni al cuerpo técnico ni a los futbolistas".

Respecto a la falta de acierto y la importancia de anotar más goles para solventar los próximos partidos, también ha sido tajante. "Los partidos se trabajan y el acierto es lo que hace una cosa u otra. Y el otro día no tuvimos acierto. Hemos tenido otros partidos con menos argumentos y los hemos sacado adelante", ha afirmado Martín, que ha añadido que "lo que hace falta es que acertemos. A veces sacas tres puntas y es peor que si sacas uno".

Estas han sido todas las preguntas y respuestas en la rueda de prensa de Enrique Martín:

-¿Hay algún jugador con molestias para el domingo?

-No, están todos bien, han entrenado bien, hay algún golpe por ahí pero calculo que van a estar todos disponibles. A falta de un entreno creo que van a estar todos, si no pasa nada raro.

-Ahora toca otro filial, el Cádiz B. ¿Se parece al Sevilla Atlético?

-Los filiales tienen dinámicas al principio de liga hasta que no se habitúan. Son chavales con un buen futuro y jóvenes. Todo tiene su trayecto, uno ha tenido experiencia en estas lides. La juventud es capaz de todo. Luego tiene también sus cositas, evidentemente. Hasta que lleguen a estabilizarse en el fútbol profesional hay un recorrido que tienen que hacer, y evidentemente jugar en Segunda B les viene bien porque es una categoría muy exigente.

-¿La primera derrota ha podido generar ciertas dudas en el vestuario?

-Hay que pensar en el Cádiz B, no podemos pensar que vamos a estar todo el campeonato sin inconvenientes. En Sevilla llegó la primera derrota después del sexto partido de competición y después de la pretemporada, es mi primera derrota en Córdoba. Al final hemos jugado unos 15 partidos, contando amistosos. El recorrido, cuanto menos, me parece interesante. No le doy más importancia, estamos centrados en el próximo rival, tenemos interiorizado que estas cosas pueden pasar porque es fútbol. Se produjo en el partido que menos merecimos perder, pudimos haber ganado. Pero hay que afrontarlo y no sirve de nada pensar en ello. Hay que mirar al frente.

-¿Puede que la derrota sirva para hacer ciertos cambios que no habría hecho de seguir invicto?

-Bueno, siempre parece que cuando vas ganando es mejor no mover el árbol. Pero yo cuento con los 21 jugadores de campo, cualquiera puede jugar. En el partido ante el Cádiz B todo el mundo tiene sus posibilidades. Decidiré buscando el bien del equipo, pero confío muchísimo en todos los componentes de la plantilla. No implica mucha diferencia si juega uno o juega otro.

-¿Al equipo le cuesta más lanzarse en tromba cuando no va por detrás en el marcador?

-Efectivamente. Muchas veces el futbolista cuando tiene un resultado positivo durante el partido, lejos de soltarle, le atenaza. Esa inconsciencia de tener el resultado a favor te hace ser un poquito más precavido. Cuando el resultado se te pone en contra, te desatas y sacas lo mejor de ti. Hay que invitar al futbolista a que no espere que haya un resultado negativo. El otro día durante 20 minutos estuvimos bien y luego fue un partido de ida y vuelta en el que nos faltó un poco más de control. Sin embargo, en el segundo tiempo, con empate estuvimos bien, tuvimos balón y llegamos bien por banda. Merecimos bastante más. Uno trata que esa soltura aparezca desde el minuto cero, es la intención y la invitación. Sin embargo, con 0-1 deberíamos haber sido más reservados. Fuimos adelante, tuvimos nuestra ocasión para el 0-2, pero no la convertimos. Soy de la opinión de que los partidos se trabajan y el acierto es lo que hace una cosa u otra. Y el otro día no tuvimos acierto. Hemos tenido otros partidos con menos argumentos y los hemos sacado adelante. En fútbol, cuando te tapas la cabeza se te ves los pies, y al revés. El equilibrio es lo ideal pero es lo más complicado. Tenemos la ilusión de seguir creciendo ante el Cádiz B.

-¿Le preocupa que vuelvan a hacerle gol al empezar en El Arcángel, como en partidos anteriores?

-El otro día recordé en Sevilla que tenemos que entrar en los partidos con un nivel de concentración bastante más alto. El otro día lo hicimos, y en El Arcángel tiene que ser más de lo mismo. Estamos con nuestra gente y hay que darle un ritmo muy alto desde el primer instante.

-¿Dispondrá un once ofensivo?

-Jugamos en casa pero tampoco tenemos que volvernos locos. El equipo tiene que seguir creciendo en todos los aspectos. Lo que hace falta es que acertemos. A veces sacas tres puntas y es peor que si sacas uno, porque puede haber menos espacios. Tenemos un par de días para darle vueltas, este sábado le daremos otra vuelta a la semana y decidiremos.

-¿Trabajó a puerta cerrada porque hay alguna sorpresa?

-Me gusta cambiar el paso y salir de la rutina. También le sirve al jugador para salir de la rutina. Podemos aprovechar el estadio para entrenar y, a la vez, sacar al propio jugador de la dinámica. No se ha hecho con intención de nada. Puede haber alguna variación, durante los entrenos se practican diferentes cosas y luego se plasman o no. Tratas de que los jugadores interioricen distintos conceptos para que puedan llevarlos a cabo en algún momento. El sistema no es tan importante, sino la actitud de los futbolistas, que los hacen buenos o no.

-¿La victoria ante el Cádiz B es ineludible?

-Me gusta que haya exigencia, para eso hemos venido. A que nos exijan y a exigirnos a nosotros mismos. Sabemos que hemos venido a un lugar exigente, y no hay tregua. El domingo pasado creo que fue el partido en el que más opciones tuvimos de ganar, sinceramente. Pero no hemos acertado. Me fui enrabietado pero, a la vez, sabiendo que esta es la línea del equipo, con esa actitud. Tuvimos opciones más que suficiente para haber ganado el partido. No acertamos, ellos acertaron las dos que tuvieron, y esto es el fútbol. La exigencia es algo natural en el Córdoba CF y no debe sorprendernos ni al cuerpo técnico ni a los futbolistas. Ha habido equipos que empezaron más justos que nosotros, ahora han ido recuperando y nosotros digamos que nos hemos dejado en el camino dos o tres puntos. Pensar que un equipo se va a escapar y se va a quedar solo… A mí me parece que no, que hay mucha competencia, en este grupo hay un nivel muy interesante y va a ser un camino largo y exigente. Pero estamos preparados para ello. Lo vamos a asumir con total naturalidad.

-¿Se plantea cambiar a un sistema con cuatro defensas?

-Cada observador tiene su historia y es muy respetable. Solo voy a hacerte un matiz. ¿Te has percatado alguna vez que entrenadores que en principio no son partidarios de cinco defensas, cuando muchas veces van perdiendo plantean la historia de cinco? ¿Curioso, no? Por supuesto, respetando la opinión de todos los presentes. Mi única ventaja es que hago la alineación, pero no sé más que vosotros. Yo solo sé que no sé nada. Plantear el cambio… No, simplemente planteamos momentos en los que puedo jugar con tres, con cuatro o con cinco. Se trata de que el jugador vaya interiorizando y en cualquier momento pueda adaptarse. En la última fase del partido con el Sevilla lo planteamos así, porque con todo un poco perdido todo el mundo se lanza a tumba abierta y se desata, ya no piensa. Y como no piensa, hace cosas que normalmente, por pensar demasiado, no las hace. Lo normal es que sigamos en esa línea, de 15 partidos contando con la pretemporada solo hemos perdido uno. Ya me gustaría estar otros 15 partidos con solo una derrota.

-¿Influye que no se hayan pagado aún las nóminas en el vestuario?

-Son temas que están ahí, nosotros nada podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Cádiz B, cada uno tiene que hacer la labor que le corresponde. Como entrenador, yo tengo que tratar que mis jugadores se despisten lo menos posible con todas las cosas que pueda haber alrededor del tema futbolístico y que no podemos controlar. Imagino que los jugadores escuchan, ven y leen. Pero uno trata de ayudarles a que estemos centrados en lo deportivo. Los que tengan que solucionar el otro tema seguro que estarán trabajando y tratando de hacer las cosas bien. No puedo perder energía en nada más porque no depende de mí.

-¿Le obsesiona la falta de acierto de cara a puerta?

-Pienso que en la insistencia y en la constancia está el premio. Por llegadas y por tener opciones estamos creciendo. Ante el Badajoz y ante el Sevilla Atlético hicimos bastante más que en partidos anteriores, y sin embargo no ganamos. En partidos anteriores acertamos, los penaltis también hay que meterlos. No es sencillo. Nos está faltando acierto y es una manera de que la gente coja confianza de cara a puerta y va con más rabia y convencimiento. Buscamos esa insistencia y esa constancia en entrenamientos como hoy. No estoy obsesionado, pero me da rabia que por esos detalles no tengamos algún punto más. Hemos tenido ocasiones muy claras en todos los partidos. Confío en toda la gente a tope, en el que centra y en el que remata. Tengo plena confianza en esta plantilla y en que saldremos adelante, ante el Sevilla hicimos el mejor partido desde que estoy en Córdoba. Por cierto, de chapó el apoyo de la afición, el ambientazo que montamos. Todo fue fenomenal menos el resultado. Tenemos que asumirlo, esta semana hemos trabajado con más rabia para darle la vuelta a esto, el domingo tenemos una nueva opción en nuestro campo.