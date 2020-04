El Córdoba CF expone sus razones

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ya tiene constancia de la vía que ofrece el Córdoba CF -junto a otras entidades- para resolver la temporada 2019-20. El club ha dado oficialidad a la postura que venía manteniendo y que expuso, por ejemplo, a través de un escrito firmado por sus capitanes en la misma línea que otros equipos de varios grupos de la categoría de bronce. El Córdoba está de acuerdo en terminar la competición regular, en que no haya descensos y en que se juegue un play off de ascenso de manera exprés... Pero contando con su participación.

El Córdoba CF ha remitido una carta -divulgada a través de los canales oficiales blanquiverdes- en la que deja constancia de la posición del club respecto al futuro de la competición, "postura que comparte la mayoría de los clubs andaluces pertenecientes a la Segunda División B", indica. Su propuesta "se basa en buscar lo mejor para los clubes, jugadores y aficionados, teniendo en cuenta por encima de todo la salud de todos los implicados".

"Por ello, mostramos nuestro acuerdo y comprensión con la posibilidad de dar por finalizada la competición regular, dadas las circunstancias de excepcionalidad que vivimos y que aconsejan no precipitar una vuelta a la misma que pudiera provocar un perjuicio para integridad física de profesionales y aficionados", expresa la misiva del Córdoba CF a la RFAF, que preside el cordobés Pablo Lozano.

El Córdoba expresa su "acuerdo y comprensión con el planteamiento de suspender los descensos de categoría al finalizar la presente temporada de manera anticipada", pues de esta manera "se garantiza la mayor justicia posible dentro de las circunstancias, pues se está privando a los clubes implicados de la posibilidad legítima de luchar por su salvación en el ámbito deportivo". "Entendemos que no cabe condenar a aquellas entidades actualmente posicionadas en zona de descenso a un descenso automático, con 30 puntos en juego que se habrían dejado de disputar", subrayan.

La disputa de un play off para subir de categoría es una opción que satisface al Córdoba, que expresa su "acuerdo y apoyo" a dicha medida porque garantiza "el mismo número de ascensos previstos al inicio de la competición".

"Al mismo tiempo, defendemos que dicho mecanismo permita la participación en el play off de ascenso no solo, de manera automática, a los equipos que actualmente se encuentren posicionados en zona de acceso al play off, sino también a aquellos que cuenten, de acuerdo con su posición actual en la tabla, con posibilidades cercanas de luchar por acceder a dicha zona", añade. En esas posiciones -quinta- se situaba el Córdoba el pasado 8 de marzo, tras la disputa de la última jornada liguera antes de la suspensión del campeonato.

El club blanquiverde defiende esa postura "bajo las mismas premisas que apoyamos la suspensión de descensos, puesto que entendemos que tampoco se debe condenar a los clubes que se encuentran próximos a los puestos que dan acceso al play off a perder toda aspiración legítima a cumplir sus objetivos, cuando aún restarían 30 puntos en juego que se habrían dejado de disputar".

Su solución: ocho equipos

El Córdoba propone que "se extienda el número de clubes con acceso a dicho mecanismo de ascenso exprés que eventualmente sea objeto de aprobación, a los 8 primeros clasificados según la tabla actual, estableciéndose un sistema de play off por enfrentamientos directos que garantizaría su celebración y finalización en apenas 10 días". Señala el club cordobés que ese acuerdo "fue compartido por la mayoría de los clubes asistentes a la reunión del pasado miércoles, 15 de abril".

"De esta manera, se cumpliría el objetivo prioritario de todos los clubes, que no es otro que salvaguardar la salud y bienestar de todos los profesionales del mundo del fútbol, y se dotaría de la máxima ecuanimidad y justicia a la competición", concluye la carta enviada a la RFAF.