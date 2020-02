El Córdoba CF recuperará el pago de la RFEF

El administrador judicial del Córdoba CF SAD, Javier Bernabéu, y el consejero delegado de la entidad blanquiverde en la era Infinity, Javier González Calvo, asistieron ayer a la reunión de clubs de Segunda B y Tercera División en la que el organismo federativo expuso el programa de ayudas al fútbol en estas categorías (400 clubs) y anunció un aumento de dichas ayudas para próximas temporadas.

En esta campaña, al Córdoba CF le correspondería ingresar una cifra en torno a los 140.000 euros, aunque aún no ha podido acceder a ella al no estar al día con los organismos públicos. Mientras que con la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) el saldo sí se encuentra a cero, con la Agencia Tributaria no es así.

Se abonó la deuda del concurso antiguo y aún quedan por regularizar una cifra cercana a los 500.000 euros, una cantidad casi equivalente al dinero bloqueado en la cuenta de los juzgados desde que se iniciara el proceso de recusación del juez Fuentes Bujalance. Cuando se regularice, según fuentes de la entidad blanquiverde, se recibirá el dinero de la RFEF.