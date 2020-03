Chus Herrero: "Hay que sacar la mejor versión en las diez últimas jornadas"

Chus Herrero, jugador del Córdoba CF, aboga por terminar la Liga y que tanto AFE como RFEF y clubs se pongan de acuerdo para prolongar los contratos de los jugadores el tiempo que sea necesario. En unas declaraciones facilitadas por los medios oficiales del club, el central blanquiverde admite que habrá que hacer una pretemporada cuando regrese la competición y que el parón afecta más a los veteranos que a los futbolistas con menos edad, aunque "los veteranos tenemos la experiencia de conocer bien nuestro cuerpo".

-Más de una semana trabajando en casa, cumpliendo la cuarentena y lo que nos queda. ¿Cómo lo lleva?

-Si, con la cuarentena ya llevamos más de una semana trabajando aquí, en casa, y por suerte estoy con la familia. La verdad es que no me da tiempo a aburrirme, con los niños siempre haciendo cosas, porque hay que entrenerlos. A los niños hay que quitarles la energía, porque si no te vuelven loco en casa. No me aburro, entre los niños y el trabajo que nos han mandado para casa, dentro de las posibilidades que tenemos.

-¿Imaginaba vivir algo así, a nivel mundial y con tantas víctimas?

-No, nadie podía imaginársela. Es verdad que siempre piensas en estas catástrofes, a veces se te pasa por la cabeza, pero no esperábamos esto, con este colapso. Ojalá pase pronto y podamos volver pronto a la vida normal, a disfrutar de la vida, del fútbol, salir de casa, estar con la familia, ver a los amigos y darles abrazos y besos. Lo que era la vida antes y que se nos ha privado por esta pandemia.

-Tienen unas tablas de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma física. ¿Puede cumplirlas o se hace complicado?

-Sí, tenemos unas tablas gracias a que el cuerpo tecnico y el nutricionista nos han pasado. Es una situación nueva para todos y es difícil adaptar el trabajo en casa. No disponemos de todo el material, no disponemos de espacios para correr, pero al final, si quieres, pues te apañas. Yo ya tengo algunos materiales en casa para poder hacer y, dentro de las posibilidades que tenemos, hay que intentar no decaer en la forma física, alimentarse bien, ser más profesionales que nunca y realizar el trabajo que nos mandan.

-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-Es verdad que no es lo mismo estar con los compañeros, día a día, en el campo de fútbol, tocar balón, no es lo mismo. La forma física, si lo trabajamos bien y nos alimentamos bien, creo que perderemos un poco, pero conseguiremos mantenerla bastante bien. Pero luego, los movimientos en el campo, enfrentar un rival, tocar balón, medir todo, es diferente. Necesitaremos tiempo para adaptarnos. El golpeo de balón, que de repente ahora no lo haces, pues necesitaremos tiempo para adaptarnos de nuevo, porque habrá que tener cuidado con las lesiones y todas estas cosas.

-En su caso, como jugador veterano, ¿puede afectar más o menos este parón?

-Creo que los veteranos sabemos más cómo cuidarnos, cómo alimentarnos, conocemos mejor nuestro cuerpo. Es verdad que afectará más en el aspecto físico, pero tenemos la experiencia de conocer bien nuestro cuerpo y, ante eso, podemos hacer que nuestro cuerpo pierda la menor forma posible. Lo que pasa es que, al final, la edad algo afecta y los jóvenes tienen algo de ventaja. Pero los veteranos nos cuidamos mucho y más en esta época en que todo se nos facilita en el aspecto físico. Pienso que influirá, pero tampoco mucho.

-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador?

-Sí es diferente. Al cambiar de entrenador necesitaríamos adaptarnos a las nuevas ideas que nos pide el técnico y esto no podemos hacerlo. En la primera semana pudimos trabajar con el nuevo entrenador, pero necesitamos algo de adaptación. Sería bueno en este tiempo poder coger las ideas del míster, pero bueno, la situación es la que es y hay que adaptarse.

-¿Cree que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es su opinión al respecto?

-Yo creo que lo principal es la salud de todos, de todo el mundo, hacer caso a las autoridades y si es posible sí creo que se debería terminar la Liga, atrasándola un mes y medio o dos meses. Sí, porque luego es una situación muy complicada. Los contratos, quién desciende… Creo que debería terminarse y adaptarlo todo a terminar las Ligas para ser lo más justo en las competiciones. Va a ser complicado, porque hay jugadores que terminan el 30 de junio, pero creo que eso lo solucionará la RFEF, la AFE, LaLiga. Creo que se solucionará y volveremos a ver fútbol.

-Se ha hablado incluso de irse a julio, aunque algunos jugadores estarían sin contrato. ¿Lo ve viable?

-Sí, lo he comentado antes. Habrá que adaptar esos contratos o prolongarlos un mes más o no sé cómo lo harán. Pero eso es cuestión de que los que mandan lo resuelvan. Yo sí lo veo viable y todo en esta vida se puede solucionar. Son temas administrativos de la AFE, de LaLiga, de la RFEF, de los clubs y creo que se podría solucionar.

-¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

-Pues las veo vítales. Está claro que es una situación extraña. Habrá que dar el do de pecho, será bueno el parón para recuperar gente, pero por otro lado tendremos el lastre negativo del parón. Días sin entrenar, incluso un mes, pero afectará a todos. Deberíamos dar todo, dejarnos la vida para entrar en el play off y luchar por el ascenso.

-¿Hay que centrarse ya sólo en meterse como sea entre los cuatro primeros, porque en un play off todo puede pasar, o cómo lo ve?

-Es complicado, por los dos últimos resultados, llegar a los de arriba. Está complicado, pero todo es posible. El Córdoba tiene que sacar su mejor versión, ojalá lo haga, en las diez últimas jornadas. Y si no llegar a los de arriba, entrar en play off al menos y llegar con el mejor momento de forma de la temporada. Hay que luchar para que eso sea así.

-Por último, ¿qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-A la afición lo único que puedo mandarle es darle las gracias. Al final todos hemos pasado momentos complicados esta temporada. Hemos podido sacar la cabeza y luchar por el Córdoba todos juntos. Que sigan animándonos, pase lo que pase, y que estén con nosotros, porque esto será de todos. Si se consigue un objetivo bueno es porque todos luchamos por un mismo objetivo. Hay que darle las gracias, está claro, y ojalá (los aficionados) sigan apoyándonos a muerte pase lo que pase, porque momentos difíciles va a haberlos. Pero hay que luchar por el bien común, que es devolver al Córdoba a lo más alto posible.