Carrillo: "Ojalá no marcase más pero podamos ganar los partidos"

El delantero del Córdoba, Carrillo, marcó su primer gol con la elástica blanquiverde, aunque dijo en zona mixta que «ojalá no marcase de aquí al final de temporada pero que podamos disputar y ganar los partidos». Para Carrillo, «los pequeños desajustes nos están condenando», pero apeló a «seguir apretando las tuercas y no bajar los brazos nunca». Además, pidió a la afición desplazada hasta el campo del Almería, «que ha venido y que se ha dejado el alma, que nos siga ayudando. Le agradecemos de todo corazón su ánimo».

Menéndez: «Toca levantarse, mirar adelante y sumar los tres puntos el próximo partido, en casa»

Especialmente frustrado compareció el lateral izquierdo Álex Menéndez, que reconoció que «salimos muy jodidos de este partido, nos vamos muy tocados con la derrota». No obstante, indicó que «toca levantarse, mirar adelante y sumar los tres puntos el próximo partido, en casa». Menéndez se lamentó de que «otra vez nos ponemos por delante y nos vuelven a ganar», circunstancia de la que no supo explicar los motivos. «No te sé decir, no sé explicarlo», dijo el asturiano.