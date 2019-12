Análisis táctico del Córdoba CF-Sanluqueño: Lo importante, la victoria

El Córdoba CF logró su segunda victoria consecutiva, tras la lograda en Don Benito, el pasado domingo, ante el Sanluqueño. Una victoria labrada en una superioridad numérica durante más de una hora de encuentro que no evitó que se llegase con empate a uno hasta el minuto 81 de partido.

Y ello ocurrió porque no funcionó convenientemente la sala de máquinas. No fue el mejor partido de Javi Flores, José Antonio González no terminó de llevar el balón a línea de tres cuartos e Imanol, en su faceta de stopper, no tuvo un trabajo excesivo pero tampoco se incorporó convenientemente al ataque.

El Córdoba CF, en especial entre el empate a uno y el gol de De las Cuevas para el 2-1, tuvo completamente el dominio del balón y se dedicó a mover la pelota cerca del borde del área del Sanluqueño. Faltó velocidad en la distribución y precisión en el pase final. La mayoría de los ataques morían en esa zona y los centrocampistas blanquiverdes fueron incapaces de conectar con Owusu, que había salido tras el descanso en sustitución de un Ortuño que falló el penalti que había dejado con uno menos a los gaditanos.

Tampoco los carrileros se incorporaron con la asiduidad y la precisión necesarias. Es cierto que Jesús Álvaro dio una asistencia, pero en general no logró encontrar el dos para uno con De las Cuevas, en parte, porque el alicantino cayó mucho al centro y no consiguió conectar con el carrilero blanquiverde. En banda derecha, Fernández, además de tener un error clave en el gol del empate visitante, es cierto que subió a menudo por su carril, pero sus centros casi nunca encontraron rematador en el corazón del área.

En parte, porque este Córdoba CF carece de un nueve nato. Ortuño es un segundo punta y se siente incómodo como referencia ofensiva. Owusu aporta mucho más cuando juega por libre partiendo desde la izquierda. Y Gabriel Novaes, además de estar lesionado, casi nunca está en el sitio cuando llueven los balones colgados. Misión de los nuevos dirigentes blanquiverdes es apostar por un punta solvente para aspirar de verdad al ascenso.

Mientras, hay que rescatar notas positivas. La primera, que el disparo de media distancia de De las Cuevas sigue dándole puntos al Córdoba CF. La segunda, que Javi Flores, aún fallando ocasiones claras delante del portero, aporta conducción y llegada. Y la tercera, que la pizarra de Agné funciona y el equipo blanquiverde, con gol de Djetei, volvió a marcar a balón parado.