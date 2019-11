Agné, optimista, espera un gran ambiente mañana ante el Mérida

El entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, ve con más esperanzas el futuro del club blanquiverde, azotado por una grave crisis institucional y económica. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Mérida (17,00 horas en El Arcángel), aseguró que «poquito a poco vamos viendo la luz, esperemos que poco a poco se vaya solucionando la situación».

Un paso vital, no solo en lo económico sino en especial en lo simbólico, es que El Arcángel presente una gran entrada mañana ante el Mérida. El Córdoba CF decretó que fuese día del club y que todos los abonados pasasen por taquilla para que con lo recaudado se llenen un poco las arcas del club blanquiverde y puedan pagarse las nóminas atrasadas de algunos empleados. Ayer, el propio Agné posó con la revista especial Vivencias Blanquiverdes, elaborada de forma altruista por periodistas cordobeses y cuya recaudación irá al completo en beneficio del club y de sus trabajadores. La revista se vende desde hoy en las taquillas del coliseo ribereño y también estará disponible mañana, día del partido, al precio de dos euros.

Raúl Agné, entrenador blanquiverde, con la revista editada por la prensa. / CÓRDOBA

Igualmente, otras iniciativas han prosperado en los últimos días y han aliviado un poco el gravísimo panorama que sufre el Córdoba CF. La empresa UniEléctrica ha colaborado diseñando unas camisetas que se venden al precio de 15 euros y cuya recaudación también servirá para aliviar en parte el problema. Y la peña Sentimiento Blanquiverde se ha encargado de poner a la venta unas pulseras al precio de un euro para contribuir en la medida de sus posibilidades.

Todas las iniciativas son pocas y el tiempo apremia. Por ello, es más vital que nunca que El Arcángel se llene o roce el lleno mañana. El ritmo de venta de entradas no es precisamente halagüeño. El club informó que ayer se vendieron 1.516 localidades para un total de 4.543 desde que abrieron las taquillas el lunes. Muy lejos de los más de 20.000 aficionados que caben en las gradas del coliseo ribereño y cuyo aliento, mañana más que nunca, es imprescindible y no precisamente para que los tres puntos se queden en casa. Es el momento de que la afición del Córdoba CF muestre un apoyo unánime a su club y a sus jugadores.

«El partido está generando unos sentimientos muy profundos de todo el mundo y a nosotros nos llega, todo lo hacemos por esta gente, confío en que el domingo la arenga no será necesaria para que los jugadores corran», dijo ayer Agné, positivo sobre la respuesta que puede darse en las gradas. De hecho, llegó a mencionar que «como entrenador he tenido la suerte de entrenar en campos llenos y me encanta. Tenemos que intentar que, con la ayuda de nuestra gente y con nuestro juego, podamos hacer al rival más pequeño».