El PP reclama a Ruiz la puesta en marcha del Consejo Agrícola y Ganadero

El Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha reclamado al presidente de esta institución, el socialista Antonio Ruiz, la creación y puesta en marcha del Consejo Agrícola y Ganadero aprobado en pleno hace dos años. Según informa el PP en una nota de prensa, así lo han requerido el portavoz adjunto del grupo del PP, Félix Romero, y el diputado Agustín Palomares, tras mantener una reunión con la concejal del PP de Adamuz Mª Carmen Méndez y el anterior teniente de alcalde Rafael Redondo para analizar los retos de futuro de este municipio eminentemente agrícola y olivarero.

Romero ha recordado que hace justo dos años, en septiembre del 2018, el PP llevó al pleno de la Diputación una proposición para la constitución de un Consejo Agrícola y Ganadero en esta institución provincial, con “el objetivo de reunir y escuchar a todas las voces de este sector (agricultores, ganaderos, productores, transformadores, comercializadores, organizaciones agrarias, etc.), que es el principal motor económico en la provincia de Córdoba, para mirar al futuro cuidando los interese de los agricultores y ganaderos cordobeses”.

La propuesta del PP, que fue aprobada por el pleno de la Corporación provincial, planteó este Consejo como un órgano consultivo de ámbito provincial, impulsado por la Diputación de Córdoba, para analizar cuestiones básicas que compete a esta institución como puede ser el estado de infraestructuras agrarias (caminos rurales de titularidad provincial y municipal), la seguridad en el campo (junto a los 5 equipos ROCA que el Ministerio del Interior tiene en esta provincia), el relevo generacional, las nuevas tecnológicas en el mundo agroganadero, la comercialización y promoción de nuestros productos, el despoblamiento de zonas rurales, entre otras.

“Después de dos años no hemos vuelto a saber nada más sobre esto; no podemos entender como el presidente de la Diputación de Córdoba no ha movido ni un dedo por dar cumplimiento a este acuerdo plenario”, comenta el portavoz adjunto.

Romero ha recordado que el grupo del PP presentó una enmienda a los Presupuestos de la Diputación para el 2019 para dotar económicamente a ese Consejo con el fin de que pudiera iniciar su andadura y desarrollar sus objetivos, pero esa enmienda, junto a un centenar más, fueron rechazadas por el Partido Socialista y sus socios de IU.

"Al Partido Popular nos preocupa la situación del sector primario de nuestra provincia -señalan los dirigentes populares-, con los graves problemas que viene arrastrando desde antes de la pandemia (la crisis de precios en origen, la sequía, el constante incremento de los costes de producción y costes fiscales por parte del Gobierno central), y ante los retos de futuro más inmediatos como son la materialización del Brexit, la guerra arancelaria y la negociación de la PAC".

“Si a todo esto, que no es poco, le unimos la situación de excepcionalidad que sufre el campo a causa de la pandemia, el panorama para sector agrícola y ganadero no es muy alentador, por eso creemos que es importante y urgente que la Diputación de Córdoba cumpla ese acuerdo e impulse ese Consejo para poder analizar, debatir y poner en práctica medidas en beneficio del campo cordobés”, concluye Félix Romero.