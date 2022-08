Llevar el coche al taller no es una tarea agradable para ningún conductor, pues aunque tu vehículo quede finalmente reparado, el proceso para arreglarlo siempre supone un elevado gasto, salvo que lo cubra la garantía. Conocer los derechos que tienes al acudir a un taller en lo relativo a la compra y reparación de tu vehículo es súper importante para evitar disgustos.

Cuando tengas alguna avería en el vehículo y no te quede otra que acudir al taller, lo primero que debes hacer es comprobar si sigue vigente la garantía de compra del vehículo, que es de dos años si lo compraste antes del 1 de enero de 2022 y de tres años si lo adquiriste después de esa fecha.

Si el vehículo todavía está en garantía, las reparaciones por fallos de origen siempre son gratuitas. No deberás pagar absolutamente nada, aunque sí que tendrás que solicitar y guardar una copia del ingreso del vehículo en el taller en la que se especifique que el vehículo está en garantía y que la reparación no tiene ningún coste para ti. Si tu vehículo es de segunda mano y lo has comprado en un concesionario, ten en cuenta que también tiene garantía, aunque en este caso es de un año como mínimo.

Sea como sea, al acudir al taller debes tener muy presentes cuáles son tus derechos:

Si la reparación que le han hecho a tu vehículo no es correcta o se ha vuelto a producir la misma avería en un plazo de tiempo muy corto, tienes derecho a reclamarlo. Si al poner la reclamación el periodo de la garantía de compra del vehículo ha finalizado, no te preocupes, puesto que cualquier reparación conlleva un nuevo periodo de garantía, generalmente de tres meses o 2.000 kilómetros. Eso sí, te recomendamos que guardes bien todas las facturas del taller para poder reclamar después cada avería.

Todos los talleres deben informar de las condiciones de sus servicios, documentar todas las operaciones realizadas en el vehículo y exponer absolutamente todas las tarifas y gastos en un lugar que sea bien visible.

Ten en cuenta que antes de llevar el vehículo al taller debes pedir un presupuesto de la reparación y valorar si te conviene o no. No te recomendamos que dejes el coche en el taller sin tener un presupuesto pactado. Recuerda que tienes derecho a ser informado en todo momento de cualquier posible incremento del presupuesto, así que si no te han informado y no has dado tu visto bueno, no pueden imponerte una cuantía superior a la pactada.

Si en el taller tienen que cambiarte alguna pieza del coche, fíjate que sea original, puesto que los fabricantes de vehículos tienen la obligación legal de disponer de piezas durante al menos cinco años desde que el coche deja de fabricase, en el caso de los vehículos adquiridos antes del 1 de enero de 2022, y diez años en los modelos comprados después de esa fecha.

Ten en cuenta que la instalación en tu vehículo de otro tipo de piezas puede suponer una indemnización por daños y prejuicios. Los mecánicos del taller únicamente podrán emplear piezas reconstruidas si te lo comunican y lo autorizas.

Por último, si no quedas satisfecho con la reparación, tienes todo el derecho a poner una hoja de reclamación. Si en el taller se niegan a facilitarte una hoja de reclamación, algo poco probable, puedes presentar una reclamación escrita en la Dirección General de Consumo provincial o autonómica correspondiente, junto con toda la documentación que acredite los hechos, una fotocopia del depósito del coche en el taller y una fotocopia del presupuesto pactado.