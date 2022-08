Si alguna vez te has preguntado si es legal conducir un quad por ciudad, debes saber que este tipo de vehículos están diseñados principalmente para circular por caminos agrícolas; por ello disponen de cuatro ruedas anchas que les permiten transitar fácilmente por terrenos complicados. Sin embargo, conducir un quad por la ciudad no está legalmente prohibido, aunque existen ciertas limitaciones que debes tener en cuenta si dispones de este tipo de vehículo y no quieres enfrentarte a una sanción de la DGT.

Como hemos comentado anteriormente, los quad son vehículos agrícolas y como tales no pueden circular ni por autopistas, ni por autovías. La causa de ello es que sus motores no superan los 50 centímetros cúbicos y su velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora. Tal como explica Mapfre, los quads pueden circular por cualquier vía urbana o interurbana siempre que no sean las dos indicadas anteriormente. ¿Necesito alguna documentación especial? A la hora de circular con un quad por ciudad, es muy importante que cuentes con la documentación necesaria para ello: debes llevar tu permiso de circulación, la ficha técnica del quad, un seguro adecuado para este tipo de vehículos en vigencia y la ITV superada. Además, ten en cuenta que dentro de la familia de los quads existen distintos tipos y cada uno de ellos necesita una documentación concreta para poder circular: Por último, recuerda que si tu quad tiene más de cuatro años tienes que pasar la ITV para poder circular. Asimismo, el seguro del vehículo debe estar siempre vigente y también debes estar al corriente del pago de los impuestos, que en este caso son el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuantías están fijadas por el ayuntamiento en el que se encuentre la dirección del propietario del quad.