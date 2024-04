El Sierra Morena

Hace unos treinta años, cuando estaba siguiendo un rallye en Málaga, me encontré a un piloto cordobés con su hijo, un chaval que se sabía casi de memoria las crónicas que escribía para AUTOhebdo SPORT, y me corrigió algunos errores. El piloto era Manuel Muñoz y su hijo, Manolo Muñoz. Después lo fui siguiendo cuando participó en algunas pruebas como piloto y empezó a colaborar con la organización del Sierra Morena. Luego creó el Automóvil Club de Córdoba y consolidaron la prueba en el Campeonato de España. Anunció su candidatura a la presidencia de la FAA, pero unos meses después desistió para dedicarse a tiempo completo a la prueba cordobesa.

Por otra parte, el domingo día 7 por la mañana, en el reagrupamiento de El Vacar, me encontré con el observador-inspector de la FIA, el finlandés Mikka Antila (luego me enteré que era copiloto de Latvala y otros pilotos), que llevaba Juan Pérez en el coche 0B. En inglés le pregunté qué le parecía la prueba y me respondió que le gustaba y que iba a estar en el Europeo. Después, antes de la ceremonia de entrega de premios, se firmó el contrato con el organizador del ERC y el Automóvil Club de Córdoba. Manolo Muñoz ha conseguido un gran equipo, la colaboración de todas las escuderías, el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Enhorabuena y gracias por traer el Europeo de rallyes a Córdoba.