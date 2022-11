La Dirección General de Tráfico ha anulado todas las multas por exceso de velocidad de un radar fijo: una de las enmiendas más curiosas que la institución se ha hecho a sí misma.

Aunque no es habitual que Tráfico admita las quejas por alguno de sus radares, esta vez ha ocurrido un hecho insólito: desde la propia DGT no solo han admitido que uno de sus dispositivos para controlar la velocidad por carretera no funcionaba correctamente, sino que han procedido a archivar todas las sanciones que se habían interpuesto en ese tramo.

¿Por qué han quitado las multas por velocidad del radar?

Según explican en el diario Información.es, el radar estaría registrando excesos de velocidad por debajo de los que están realmente permitidos: así, en una vía donde se puede circular hasta 100 kilómetros por hora, el radar saltaba cuando se sobrepasaban los 80 kilómetros por hora.

En el escrito enviado por la Dirección General de Tráfico que lleva trabajando en la zona donde se encontraba el radar, se refleja que "se acuerda el sobreseimiento del expediente, sin declaración de responsabilidad alguna" y "se ha determinado la necesidad de finalizar el mismo, con el consiguiente archivo de actuaciones".

Las fuentes del medio señalan que todos los conductores que están recurriendo las multas por exceso de velocidad interpuestas en ese tramo han sido desistidas; y en el caso de aquellas personas que ya las hayan pagado, se les devolverá el dinero si reclaman. Además, advierten que el sistema impide pagar las infracciones a quienes las tengan en curso.

¿Cuál es el radar defectuoso?

El radar que ha quedado suspendido por la Dirección General de Tráfico es el que se encontraba en un tramo de la N-332 a su paso por Campoamor, en Orihuela, Alicante. Además, el organismo ha ordenado su retirada de la carretera, aunque el motivo ha sido los constantes actos vandálicos que sufría al estar a pie de calle.