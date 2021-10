El rallye de tierra pozoalbense tuvo también algunos incidentes como los vuelcos en un badén del tramo de El Guijo. El primero fue en la primera pasada, que se neutralizó pues tuvieron que entrar las ambulancias, y por precaución trasladar a piloto y copiloto hasta el Hospital Valle de los Pedroches, donde quedaron en observación para ser dados de alta unas horas después sin lesiones de importancia. En el mismo lugar y en la segunda pasada volcó otro coche, pero en esta ocasión los participantes no tuvieron ningún daño y el coche quedó fuera de la pista.

Hubo más incidentes, como uno en el tramo de la Ermita de la Virgen de Luna, donde un coche dio un golpe y quedó en el camino, y al parecer, aunque la copiloto puso la tarjeta de SOS (todos los coches de rallyes tiene que llevar dos, una de OK para indicar que todo está bien tras una avería o un golpe, y la de SOS), el resto de participantes no se pararon, a pesar de que en los reglamentos se indica claramente. Vale la pena recordar en este sentido que cualquier conductor, en cualquier circunstancia, si ve un vehículo accidentado, debe pararse, tomando las necesarias medidas de seguridad, y el no hacerlo es omisión de socorro. Por otra parte señalar que el único equipo femenino que tomó parte en la carrera, con la debutante Noelia Gil y Luisa Benítez, consiguió acabar la prueba.