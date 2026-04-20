Grupo Infrico consolida su liderazgo en refrigeración eficiente y sostenible con su nuevo catálogo 2026

Infrico presenta su nuevo catálogo 2026 en un momento especialmente significativo de su trayectoria, coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario. La versión digital ya está disponible en su web e incorpora las últimas innovaciones en refrigeración profesional, con un enfoque centrado en tres ejes clave: eficiencia energética, reducción del impacto ambiental y optimización del coste operativo para el sector Horeca.

El nuevo catálogo reúne una amplia oferta de soluciones de refrigeración y conservación que combinan rendimiento, eficiencia y sostenibilidad. Entre las principales novedades destacan los expositores ERV XS, diseñados para maximizar la visibilidad del producto sin comprometer el consumo energético, y los Slim Coolers, desarrollados para espacios reducidos con alta exigencia de rendimiento y estabilidad térmica.

La gama se amplía con soluciones de personalización en acabados y colores para mesas y armarios de las series BMPP, BMGN, FMPP, AN y AGB, así como con familias especializadas como AC, FC, FCR y AGB, adaptadas a diferentes aplicaciones profesionales.

En el área de abatimiento de temperatura, la gama ABT (ABT 3, 5, 6, 7, 10 y 14) refuerza la apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad en distintos niveles de producción. A ello se suman soluciones específicas como el expositor de carne SC160ME, las vitrinas VSU para sushi, pescado y marisco, los armarios EVV para vino y las vitrinas EWC, EWC T y EWC LUX, que integran diseño, visibilidad y conservación avanzada.

Dentro de la refrigeración de alto rendimiento destacan las unidades motocondensadoras Sigilus A2L y A2L Inverter, orientadas a la eficiencia energética y al uso de refrigerantes de bajo impacto. El catálogo incorpora además soluciones como las vitrinas VMR BT, VCB H/P y VAR, los conservadores de helado pozzetti, las vitrinas GTCV, los armarios AGB UBT y AGB IC, así como equipos específicos como el ACHD para conservación de hielo. La oferta se completa con equipos auxiliares como los LVPB TOP PROTECH y el HSO, diseñados para entornos profesionales de alta exigencia.

El catálogo también integra soluciones con refrigerantes ecológicos como R290 y R600a, y sistemas optimizados para reducir consumo y mejorar el rendimiento.

Una de las grandes apuestas de este lanzamiento es la personalización, con una amplia variedad de acabados y colores en mesas y armarios, pensada para adaptarse a la identidad visual de cada negocio y aportar valor estético al espacio profesional.

Tecnología

En el ámbito tecnológico, destaca la incorporación del efecto Coanda, que mejora la circulación del aire en el interior del equipo, garantizando una mayor uniformidad de temperatura y una mayor eficiencia energética en el funcionamiento diario.

Asimismo, la tecnología Inverter, presente en gran parte de la gama, permite ajustar de forma inteligente el rendimiento del compresor a la demanda real, reduciendo el consumo energético, mejorando la estabilidad operativa y disminuyendo el desgaste de los componentes, además de reducir el nivel sonoro.

Sostenibilidad

La sostenibilidad continúa siendo un eje estratégico, con una apuesta consolidada por refrigerantes naturales como el R290, que permiten reducir significativamente el impacto ambiental gracias a su bajo potencial de calentamiento global, alineándose con las normativas europeas y los objetivos de descarbonización del sector.

Este compromiso se extiende también a los procesos de fabricación, con el uso de materiales reciclables y el avance en energías renovables, consolidando una estrategia industrial orientada a la reducción de la huella de carbono.

Con este lanzamiento, Infrico refuerza su posicionamiento como referente en refrigeración profesional, ofreciendo un catálogo que no solo amplía su oferta, sino que consolida su visión del frío como una inversión estratégica: más eficiente, más sostenible y más rentable para el cliente final.