Siete de cada diez europeos están dispuestos a votar en las elecciones a la Eurocámara

La actual legislatura europea entra esta próxima semana en su recta final con la celebración en Estrasburgo (Francia) de la última sesión plenaria antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán del 6 al 9 de junio. Unos comicios que, aunque generan menos interés que los nacionales, están, según el Eurobarómetro, cada vez más valorados y se espera una subida en la participación. “Cuatro de cada diez ciudadanos reconocen el papel de la UE en el mundo es más importante, ocho de cada diez están de acuerdo en que el contexto geopolítico hace más importante ir a votar”, apunta el director de comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch.

“Los ciudadanos entienden la dimensión real que tienen las elecciones europeas, entienden qué está en riesgo de cara al futuro”, asegura sobre un contexto geopolítico más complicado que hace cuatro meses, cuando presentaron el último eurobarómetro. Según la encuesta, que fue realizada entre el 7 de febrero y el 3 de marzo a ciudadanos mayores de 15 años, el 60% de los encuestados están interesados en las elecciones frente a un 40% que no lo están (58-42% en España); un 53% considera importante ir a votar en las europeas (el porcentaje alcanza el 69% en las elecciones nacionales), frente a un 10% que no le da importancia (51%-16% en España); mientras que un 71% afirma que acudiría al colegio electoral de celebrarse los comicios la próxima semana (10 puntos más que hace cinco años) frente a un 14% que no lo ve probable (70-19% en España).

Por grupos de edad, los mayores de 40 años son los que tienen más interés y dan más importancia a acudir a las urnas y lo mismo pasa con la probabilidad de acudir al colegio electoral. El 61% de los jóvenes de entre 15 y 24 años dicen que los harían frente al 74% de los mayores de 55 años. La edad también es un factor importante a la hora de elegir prioridades. Por ejemplo, los más jóvenes apuestan más por la lucha contra el cambio climático mientras que los más mayores ponen más el foco en la seguridad y la defensa.

Prioridades de campaña

Las prioridades en la campaña a juicio de los encuestados deberían concentrarse en (por este orden): lucha contra la pobreza, sanidad pública, apoyo a la economía, la defensa y la seguridad, el cambio climático, el futuro de Europa, la inmigración y el asilo y la democracia y el estado de derecho. La seguridad y la defensa es la primera preocupación en nueve países, particularmente del norte de Europa, mientras que en España la lista la encabeza la sanidad pública, la lucha contra la pobreza, el apoyo a la economía y la agricultura. “Van a ser una elecciones fundamentales por decidirán qué dirección tomamos”, apunta la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Más allá de prioridades la encuesta muestra una percepción de la situación algo negativa. Por ejemplo, el 49% de los encuestados afirman que las cosas van por mal camino a nivel europeo (un 52% en España) mientras que solo el 32% consideran que van bien (30% en España). La percepción es todavía más negativa a nivel nacional. Para el 60% de los europeos la situación va por mal camino y solo el 27% consideran que van bien las cosas, frente al 65 y 24% respectivamente en el caso de los encuestados en España.