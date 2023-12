Muchos progresistas de Estados Unidos siguen indignados con Bernie Sanders por su negativa a pedir un alto el fuego en Gaza pero el senador independiente de Vermont se ha posicionado ya como el más duro crítico en la Cámara Alta de las acciones de Israel en la Franja y en el primero que anuncia su oposición a cualquier nuevo paquete de ayuda militar que sea incondicional.

Sanders envío este martes una carta a sus colegas en la que denuncia como “inmoral” y “en violación del derecho internacional” la actual estrategia militar del “gobierno extremista de derechas de (Binyamín) Netanyahu”. “EEUU no debería ser cómplice en esas acciones”, escribió también.

Esas ideas las ha reiterado en una entrevista con 'The Washington Post’', en la que ha acusado al Gobierno de Netanyahu de estar librando "no una guerra contra Hamás, sino contra el pueblo palestino. Lo que estamos viendo es horrible, devastador, no deberíamos ser parte de ello", ha dicho el senador, que ha asegurado también que los mensajes del presidente Joe Biden urgiendo a Israel a la contención están cayendo en saco roto y siendo infructuosos, lo que según él obliga a incluir condiciones para seguir prestando ayuda militar ofensiva.

Contra más ayuda

En la carta a sus colegas Sanders sugería que este miércoles votará en contra de la propuesta presupuestaria para prestar 14.000 millones de dólares de asistencia militar a Israel. Aunque defiende facilitar a Tel Aviv los casi 4.000 millones que financiarían elementos de defensa como el reabastecimiento de la Cúpula de Hierro, asegura que sería “totalmente irresponsable” ofrecer los otros más de 10.000 millones para una estrategia militar de ataque que tilda de “inhumana”.

El senador recuerda que en los dos meses desde que Israel empezó su respuesta a los "barbáros" ataques del 7 de octubre de Hamás, que vuelve a condenar como "organización terrorista corrupta", cerca de 16.000 personas han muerto en Gaza, dos tercios mujeres y niños. También señala los asesinatos en este tiempo de 260 personas en Cisjordania a manos de colonos y fuerzas de seguridad israelíes. "Israel tiene todo el derecho de defenderse", ha escrito. "Sin embargo, no tiene el derecho de librar una guerra total contra hombres, mujeres y niños inocentes que no tienen nada que ver con el ataque de Hamás".

Votación sin futuro

Sanders, que vota con la bancada demócrata, es el primero de los senadores de ese grupo que muestra así su oposición a la propuesta presupuestaria de ayuda a Israel, que forma parte del paquete de 106.000 millones solicitados por Biden, donde el monto principal (61.000 millones) va destinado a la ayuda a Ucrania.

Es la ayuda a Kiev, cuya urgencia recordaba esta misma semana la Casa Blanca, la que hasta ahora ha planteado más problemas para la aprobación en las Cámaras, pues los republicanos han exigido vincularla a medidas de seguridad en la frontera con México, incluyendo dificultar las condiciones para ofrecer asilo o reiniciar la construcción del muro.

Todo eso hace que se anticipe este miércoles un fracaso en una votación en el Senado de la propuesta, que incluso de ver la luz toparía con el freno en la Cámara Baja, controlada por los republicanos.