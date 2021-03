El Salerm Cosmetics Puente Genil FC recibe al CD Gerena con el objetivo de frenar su mala racha de resultados y pelear el tercer escalón clasificatorio.

Partido vital para los de Diego Caro en el Manuel Polinario. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC no puede dejar pasar otra oportunidad para asaltar las posiciones de play off de ascenso. Por ahora ostentan la quinta plaza con 23 puntos, pero necesitan imperiosamente vencer al CD Gerena, octavo con 21 puntos, y que quiere todavía pelear por subir de categoría. Los rojillos llevan sin ganar desde el 10 de enero ante el Sevilla FC C (1-2). A partir de entonces, solo sumaron cuatro puntos en igualadas frente al Castilleja CF (1-1), Coria CF (1-1), CD Utrera (4-4) y CD Pozoblanco (1-1). Los dos duelos restantes los perdieron contra el Córdoba CF B (1-3) y el CD San Roque de Lepe (1-0).

La escuadra sevillana de Alejandro Álvarez volvió a puntuar tras caer frente al CD Utrera (1-0) y el CD Pozoblanco (1-2). La principal premisa pasa por ganar a un rival que podría ser directo en las próximas semanas. No obstante, en la primera vuelta cayeron en el José Juan Romero Gil por 0-2 debido a los tantos de Salva Vegas y Migue García, de penalti.

Fecha y hora: domingo 14 de marzo a las 17:30 horas.

Estadio: Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).

Árbitro: Abraham Hernández Maestre (colegio gaditano).

Altas y bajas: Todos disponibles, no hay sancionados ni lesionados en la plantilla de Diego Caro.

La clave: Ganar sería la mejor medicina posible para el grupo de Diego Caro. Deben frenar su mala dinámica para recuperar el crédito perdido.