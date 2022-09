Una de las preguntas que se suelen hacer muchas personas es si su perro tiene que llevar bozal. El Real Decreto 287/2002 del BOE contempla que hay ciertas razas, consideradas como potencialmente peligrosas, que deben usar obligatoriamente este accesorio. Está claro que las mascotas son responsabilidad de sus dueños y este tiene que conocer la normativa para evitar sanciones o algún disgusto.

Las razas de perro que por ley deben llevar bozal

Si estás pensando en adoptar un perro, tienes que saber que hay ciertas razas que son consideradas más peligrosas que otras. Por este motivo, la normativa en España obliga, no solo a llevar la correa en espacios públicos, sino también a usar el bozal en las siguientes razas:

Pitbull

Staffordshire bull terrier

American Staffordshire terrier

Rottweiler

Fila brasileño

Dogo argentino

Tosa inu

Akita inu

Si bien es cierto estos perros no son agresivos per se, sus características físicas y su temperamento los hacen más difíciles de manejar en situaciones de estrés. Un perro de este tipo no tiene por qué atacar nunca, pero si lo hace, el daño que puede causar es mayor que en otros casos, de ahí la terminología "potencialmente" peligroso.

Los perros con cruce también llevan bozal

Por otra parte, cabe añadir que, si el perro es un cruce de estas razas, también debe usar el bozal. Sin embargo, si no pertenece a ellas, pero cumple una serie de características, igualmente deberá utilizarlo en los lugares públicos.

Si el peso es superior a 20 kg.

La altura está comprendida entre los 50 y 70 cm.

El perro es robusto y tiene mucha fuerza física.

La cabeza es grande y la mandíbula es poderosa.

La conducta es agresiva.

En el caso de que haya antecedentes de ataque a personas o perros.

¿En qué situaciones se usa el bozal?

Este accesorio se emplea como medida de protección para evitar que el perro pueda morder a una persona u otro animal. ¿Cuándo debe emplearse el bozal? A continuación, enumeramos lo que contempla la normativa.

Durante el traslado en medios de transporte.

Cuando salga a pasear en lugares públicos.

Según los supuestos que estipulan las ordenanzas municipales.

En definitiva, el propietario de un perro debe cumplir la normativa relacionada con la tenencia de mascotas. Además, el bozal es una medida de seguridad y protección que beneficia a todos.