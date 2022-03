El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se ha mostrado muy satisfecho por la victoria de España 5-0 en el amistoso contra Islandia y ya piensa en la lista definitiva para el Mundial. "Va a ser dura. Lo que puedo decir es que esta selección va a competir con cualquiera y poner aprietos a cualquiera. Pero no nos equivoquemos, nos puede ganar cualquiera. El ambiente que se vive en este equipo es muy especial", ha afirmado. Sobre sus delanteros, Luis Enrique ha sido claro: "No les exijo goles, hay unas tareas ofensivas y defensivas. Ya lo saben. Morata se desvive por el equipo y me gusta que a la gente le haya llegado. Al gol llegamos de otra manera, no tenemos un delantero de 30 goles, no necesitamos eso porque llegamos al gol de otras maneras".