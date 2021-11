El Juzgado de Instrucción número 2 de Cabra ha sobreseído la causa en la que se acusaba a una autoescuela de ofrecer cursos teóricos de varias clases de permisos para los que no estaba autorizada. El titular del juzgado concluye en su auto que «a la vista de las diligencias practicadas, ninguna infracción penal han cometido los investigados», por lo que procede «el sobreseimiento y archivo» de las diligencias.

En los hechos denunciados se señalaba que la Autoescuela Julio ofrecía «cursos teóricos correspondientes a los permisos de conducir de las clases AM, A-1, A-2, A, B-96, EG, C, EC, D sin disponer de la preceptiva autorización, profesores, ni de los medios necesarios, sirviéndose para tal fin de la colaboración de otras autoescuelas» de pueblos cercanos. El delito que se imputaba era el de «intrusismo profesional».

Sin embargo, tras las diligencias practicadas, señala el auto judicial que «no queda acreditada la comisión de la infracción penal», pues no consta que la citada autoescuela «haya matriculado o impartido clases» para los citados tipos de carnet, aunque sí se reconoce que algunos alumnos de los citados permisos iban al centro a comprobar los errores cometidos en los test que hacían on line, «pero todos negaron haber recibido clases» ni haber pagado por ello.

Además, indica el auto del juez que ha sido muy clarificadora la declaración del presidente de la asociación del sector en Córdoba, quien dijo no tener constancia de que en la citada autoescuela se «estuvieran impartiendo clases para la obtención de permisos de conducir para los que no está habilitada» y que tampoco «le constan quejas en este sentido» por parte de otras escuelas. Además, dijo que no contraviene ninguna ley que un alumno acuda a otro centro para hacer los test.

El abogado que ha defendido a la autoescuela, José Carlos Romero, ha indicado a este periódico que no descarta emprender acciones legales contra los denunciantes.