Diseñadores de moda y famosos se dan cita en El Arenal y escogen sus casetas favoritas para la fiesta

¿Batirá la Feria de Córdoba récord de visitas este año? Los responsables municipales vaticinaban hace unos días que sería así tras el balance del primer fin de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, aunque habrá que esperar a la madrugada del domingo y al cierre de la última caseta para conocer si las cifras les dan la razón. Lo que nadie que se haya acercado al recinto ferial de El Arenal puede negar estos días es que la Feria de Córdoba está este año “a rebosar”.

Y entre esos rostros anónimos que son nuestros familiares, amigos y vecinos que recorren las casetas pisando albero se cuelan este año, una vez más, rostros populares entre los que encontramos famosos, toreros, diseñadores de moda y cantantes.

Entre sus lugares favoritos para vivir la Feria de Córdoba están la caseta Gloria Bendita, el Círculo de la Amistad, La Puñetera o De Lunares. En estos emplazamientos se ha podido ver a, entre otros, Manuel Díaz El Cordobés y su mujer Virginia Troconis, a Finito de Córdoba, Pablo López, CEO de Silbon; Julio Benítez, Mario Conde, el cantante Juan Peña, el ex triunfito Hugo Cobo o los diseñadores Juana Martín y Andrew Pocrid, que han aprovechado su paso por El Arenal para presentar sus respectivas colecciones de moda flamenca.

Gloria Bendita, punto de encuentro de famosos

En el número 12 de la calle Mezquita, justo recibiendo a los visitantes tras su paso por la portada de la Feria de Córdoba, se encuentra la caseta más concurrida por los famosos este año. Allí se ha podido ver al diestro Manuel Díaz El Cordobés, acompañado de su mujer Virginia Troconis, que visitaron la Feria el lunes dando discreta cuenta de ello en las historias de sus perfiles en Instagram.

Pablo López, segundo por la izquierda, y Julio Benítez, a la derecha, en Gloria Bendita. / INSTAGRAM

Por esta caseta también se han dejado caer Finito de Córdoba, el ex banquero Mario Conde, Julio Benítez o el CEO de Silbon Pablo López.

Mario Conde en Gloria Bendita. / INSTAGRAM

Juana Martín y Andrew Pocrid

Los diseñadores no se han perdido la Feria. Juana Martín aprovechó el sábado de Feria para presentar sobre el albero su colección ‘Madame Olé’, su propuesta de moda flamenca para esta temporada. Más tarde se la pudo ver en la caseta De Lunares.

Juana Martín y sus amigas antes de salir para la Feria. / A.J.González

También acompañado por modelos e influencers que lucían sus diseños se ha podido ver en El Arenal a Andrew Pocrid, que ha sido uno de los más asiduos al recinto ferial en esta edición.

Andrew Pocrid rodeado de sus diseños en la portada de la Feria. / INSTAGRAM

Juan Peña, en el Círculo de la Amistad

El cantante Juan Peña ofreció una aplaudida actuación el miércoles de Feria en la caseta del Círculo de la Amistad, donde deleitó con su arte a los presentes.

Hugo Cobo, en La Puñetera

El cantante y ex concursante de Operación Triunfo no se ha perdido la Feria de su tierra a la que acudió el pasado fin de semana, dando cuenta de ello en sus redes sociales. No falta la foto en la portada e instantáneas en la caseta La Puñetera.