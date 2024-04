El juez pregunta a los mossos si quien informó a Tsunami de la seguridad del Rey es del cuerpo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúa con sus pesquisas en relación con las protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic, después de recibir el espaldarazo del Tribunal Supremo a que lo sucedido sería constitutivo de delito de terrorismo y quedar encargado de investigar a los no aforados imputados. En un auto pregunta a los Mossos si la persona identificada por la Guardia Civil como quien informó a miembros de la plataforma de la seguridad del Rey durante una visita a Barcelona pertenece al cuerpo.

El magistrado se dirige a la polícia catalana tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se identifica a la persona que considera que responde por el perfil de la red social Wire denominado 'Xuxu Rondinaire', a quien se considera mosso d'Esquadra y quien habría presuntamente informado a la plataforma Tusnami Democràtic sobre la seguridad de las visitas planeadas por el Rey Felipe VI a Catalunya en fechas próximas a julio de 2020.

En el informe, al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, por razones de protección de datos aparece su nombre borrado, y el magistrado ha optado por abrir una pieza separada para asegurar su identidad, por la que pregunta si pertenece o alguna vez perteneció al cuerpo y de ahí que estuviera informado de la seguridad que podía rodear al Rey y su comitiva. No obstante, señala la colaboración que ha prestado Suiza, que el pasado 12 de marzo identificó al usuario de Wire Xuxu Rondinaire con el correo electrónica marietadelullviu@protonmail.com, creado en abril de 2018.

Sí están identificados los imputados que hay en la causa, aunque aún no han prestado declaración ante el magistrado. El magistrado se remite al informe correspondiente a Josep Campmajó y las conversaciones que mantuvo con un tal Xuxu Rondinaire, respecto al que dice que "atendiendo al contenido de los mensajes, se estima que, con mucha probabilidad podría pertenecer a algún cuerpo policial, existindo sospechas que podría ser del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra".

Eso explicaría, dice el juez, que en un hilo de mensajes "comienza a explicar pormenorizadamente diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad de una comitiva que, por las referencias expresas, se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real". Se cree que fue la preparada con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona.

El juez relaciona a Xuxu Rondinaire y el Rey, porque en sus mensajes habla de “Guardia R” y las ideas que expone en un mensaje "no son otras que la exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones etc".

Con ello, el magistrado infiere que Tsunami Democràtic "podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita" del Rey. Xuxu Rondinaire dice, recuerda el juez, que "desde unas horas antes la Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido y va informando de novedades".

Añade: "Explícame qué queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou. Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad). Y la comitiva es larga". El juez considera que la estadio del Barça se refiere al clásico que se jugó el 18 de diciembre de 2019, en el que se lanzaron balones y se extendió una pancarta de "sit and talk" y, según el auto, "cuyo resultado no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la organización".