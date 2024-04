Ayuso censura la "confesión" del fiscal general sobre la filtración de los datos de su novio: "Este es el país de la impunidad"

Isabel Díaz Ayuso ha llegado a Bilbao para hacer campaña en favor de su compañero de partido Javier de Andrés, pero mientras hablaba sobre los males del nacionalismo vasco y de cómo ayudan a Pedro Sánchez en Madrid no ha podido evitar referirse a lo que este lunes dijo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el caso de supuesto fraude fiscal que afecta a su pareja y la filtración sobre las negociaciones entre el ministerio público y el abogado que lleva el caso.

"Este es el país de la impunidad", ha aseverado la presidenta madrileña después de advertir que, en su opinión, García Ortiz ha hecho suya la filtración de la Fiscalía de Madrid. Este lunes el fiscal general salió a defender públicamente a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal que firmó la denuncia por delito fiscal y falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, por los ataques que ambos han recibido por la nota de prensa en la que se informaba a los medios de comunicación en qué punto se encuentra el procedimiento. "Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado", dijo, y lo hizo suyo: "Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa".

A Ayuso le parece suficiente para arremeter contra él desde la ciudad bilbaína. "Tenemos hoy un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos de los datos personales de un particular y no pasa nada", ha lamentado ante un reducido número de militantes y altos cargos del PP vasco."Ya nos hemos acostumbrado a que el Fiscal del Estado. Se está gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años se abandonó la libertad para que no haya alternancia".

Así, Ayuso sigue dando pábulo a la filtración sobre las negociaciones que lleva el abogado de la defensa de su pareja con la fiscalía y con la que en determinados ámbitos jurídicos consideran que puede lograr incluso la nulidad del caso. Pero esta vez ha utilizado este caso sobre su novio para usarlo como ejemplo de lo que socialistas y nacionalistas hacen en Madrid y utilizarlo como advertencia en esta campaña electoral vasca. "Lo ocupan todo", ha dicho sobre las instituciones públicas. "Si un ciudadano tiene un problema se quedará solo. Es más, se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano si es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político". Y ha rematado advirtiendo que los ciudadanos empiezan a acostumbrarse a esto "porque a la vez son siete y ocho los escándalos diarios que tiene el Gobierno y que, por tanto, hacen que los ciudadanos no lleguen ni siquiera a cuantificarlos. Se acostumbran a la impunidad.