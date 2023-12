Ximo Puig ya no es diputado en las Corts. El secretario general del PSPV ha presentado este lunes la renuncia a su acta como representante en la cámara autonómica. Es la primera consecuencia pragmática del "paso atrás" al frente de la dirección de la federación que anunció el pasado sábado ante el Comité Nacional y que terminará en un congreso extraordinario dentro de tres meses. "Es el final de una etapa", ha señalado después de oficializar su adiós al parlamento valenciano.

No es la primera vez que Puig acude al registro de las Corts para dejar su acta de diputado. Lo hizo en 1986, tres años después de ser elegido diputado en la primera legislatura de la democracia valenciana para trabajar como jefe de gabinete del entonces president Joan Lerma. Volvería después, en 1999 para encadenar doce años en la oposición hasta regresar en 2015 cuando fue elegido president de la Generalitat. Sin embargo, si en ocasiones anteriores su adiós pudo sonar como un "hasta luego", la de este lunes, parece ser la definitiva.

"Es el momento oportuno de que haya nuevas generaciones en el que ha sido el proyecto de mi vida", ha explicado el aún líder del PSPV. Puig deja su cargo en las Corts, pero no en el Senado. De hecho, ha indicado que seguirá trabajando en la Cámara Alta "defendiendo las mismas posiciones que aquí", en referencia al parlamento autonómico. En este sentido, ha indicado que intervendrá en el próximo pleno del Senado para hablar de la reforma de la financiación autonómica. Además, presidirá la Comisión de Presupuestos, la única que dirigen los socialistas en esta cámara.

Puig también continuará como secretario general de los socialistas valencianos hasta el próximo congreso extraordinario que ha situado en febrero. En este, ha indicado que se elegirá "la mejor plataforma para los progresistas valencianos para ganar la Generalitat y mejorar la vida de las personas". Sobre quién dirigirá el partido, ha llamado a evitar "errores históricos", ha apelado a la "cohesión" y ha dicho que respetará la "decisión que tomen los militantes del PSPV".

En sus declaraciones ante los medios ha evitado inclinarse hacia cualquiera de los posibles aspirantes, de hecho, ha insistido en que "ayudará" al partido hasta esa fecha y que cualquiera que quiera presentarse para representar al PSPV "tiene la legitimidad para hacerlo". Antes, en una entrevista en Catalunya Ràdio, al ser preguntado por la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que es "una persona muy valiosa" y que "por descontado" sería una buena candidata. "Lo sería Diana Morant y lo serían otros", ha añadido.

Sobre su futuro, ha descartado qeu vaya a ser nombrado para algún cargo en el Consejo de Ministros del próximo martes. No ha negado, no obstante, que pueda ser nombrado, más adelante, embajador ante la OCDE, cargo para el que suena. "Cada tiempo tiene su afán, este es el de cerrar una etapa", ha señalado. "Hoy no estoy en esa etapa", ha remarcado al ser repreguntado por la posibilidad de que se vaya a París. "París bien vale una misa", ha añadido inmediatamente después parafraseando a Enrique de Borbón.

Nuevo síndic

La salida del exjefe del Consell provocará la entrada de Benjamí Mompó, líder de Joves, como nuevo diputado autonómico. Pero este no será el único cambio dentro del grupo parlamentario socialista. Esta tarde la ejecutiva validará el nombre del nuevo síndic que será, según confirman fuentes de la dirección del partido, José Muñoz. El trambién secretario de Organización y portavoz de Hacienda de los socialistas en las Corts ha sido desde el primer momento el favorito para suceder a Rebeca Torró al frente del grupo tras su marcha al Gobierno de España.

Muñoz es el responsable de Organización desde el XIII Congreso del PSPV celebrado en Elx en 2017. Su labor al frente de Joves y su proximidad al entonces ya president de la Generalitat y secretario general del partido, Ximo Puig, le auparon a esta tarea en la que se mantuvo cuatro años después en el XIV Congreso, esta vez, en Benidorm. Ahora le llega la oportunidad de ser la voz de los socialistas valencianos en el parlamento autonómico, al menos, hasta que haya una nueva dirección.