Rubiales, ante la jueza: de las comisiones millonarias de Piqué a los negocios en República Dominicana

¿Qué papel tiene Pedro Rocha, si es que tuvo alguno, en la supuesta trama de corrupción de la RFEF? ¿Por qué Luis Rubiales se empeñó en que Gerard Piqué recibiera una comisión de cuatro millones de euros anuales por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí? ¿Cómo se llevaron a cabo las contrataciones con Gruconsa, la constructora a la que encargaron reformar el estadio de La Cartuja? ¿Qué pinta en esta historia Nene, el socio y amigo de la infancia del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol?

A estas, y a otras muchas preguntas, deberá responder este lunes Luis Rubiales cuando se ponga, frente a frente, con Delia Rodrigo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda en el que se está llevando la investigación del caso Supercopa y por el que ya pasó Pedro Rocha, su sucesor designado en el cargo y el último en ser imputado en la causa.

El expresidente, al que se le imputan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cambió de abogado recientemente a uno especializado en delitos de corrupción tras su regresó a España desde la República Dominicana para enfrentarse, precisamente, a este interrogatorio.

¿Por qué se empeñó en que Piqué recibiera cuatro millones al año?

El último movimiento dado por el juzgado ha sido el de bloquear la cuenta bancaria de Kosmos, la empresa de Piqué, en la que se reciben los cuatro millones de euros de comisión que paga de Arabia Saudí cada año por el contrato de la Supercopa de España (24 millones en total). En un audio publicado por El Confidencial, el entonces aún jugador del FC Barcelona pidió ayuda a Rubiales cuando los árabes aseguraron que solo pagarían a la RFEF y no a él como comisionista: "Hay que decirles que nos tienen que pagar a todos o que si no, no se va". Rubiales, presuntamente, accedió.

En ese sentido, y a pesar de que la Guardia Civil dispone supuestamente de todos los contratos que se firmaron, el expresidente también tendrá que explicar la forma en que se gestó el acuerdo con Arabia Saudí y por qué los términos del mismo fueron ocultados a la Junta de la organización federativa.

¿Cuál es el papel de Pedro Rocha?

Previsiblemente, a Rubiales también se le preguntará sobre la presunta responsabilidad del nuevo presidente de la Federación, Pedro Rocha -cuya gestión se someterá a supervisión por el Gobierno-, después de que el pasado 12 de abril entrara como testigo en el juzgado y saliera como imputado por delitos similares a los que se le imputan a Rubiales.

Su cambio de situación procesal obedeció a la convicción por parte de la jueza y del fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso de que Rocha no estaba siendo sincero al afirmar desconocer cualquier detalle sobre las operaciones del expresidente que ahora están siendo analizadas por la justicia, y cuya responsabilidad descargó en el propio Rubiales y en González Cueto.

¿Cómo explica las concesiones a Gruconsa y los pagos a Nene?

La última fase conocida de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), apunta a que la trama sacaba dinero de las cuentas de la RFEF mediante la concesión de obras a Gruconsa, una constructora en la que era directivo Ángel González Segura. Su hermano Pedro encabezaba el departamento jurídico de la federación hasta que ambos fueron detenidos a mediados de marzo.

La jueza y el fiscal preguntarán hoy a Rubiales cómo se concedían los contratos a esta empresa, cómo explica que más de medio millón de euros pagados por Gruconsa acabasen en las cuentas de una sociedad de su socio y amigo íntimo Javier Martínez Alcaide, alias Nene, y por qué los 'pinchazos' telefónicos parecen demostrar que había una operativa irregular en marcha entre todas las partes. En total, explica la documentación del caso consultada por este periódico, entre los fondos de la RFEF y los de la sociedad que administra el estadio de La Cartuja, Gruconsa recibió alrededor de 3,8 millones de euros por estos contratos.

¿Qué negocios tiene en la República Dominicana y como se financian?

Con ese dinero pagado por la constructora, cree la investigación, Rubiales y Nene estarían intentando llevar a cabo inversiones en la República Dominicana, donde la Guardia Civil llevó a cabo recientemente una entrada y registro en un resort de Punta Cana tras una comisión rogatoria emitida por la magistrada.

Entre la documentación incautada allí, se encontró una memoria USB con el logotipo de Gruconsa y documentación que probaba que Rubiales se acababa de comprar un Porsche allí. El expresidente deberá responder acerca no solo de cuáles eran los negocios que tenía en marcha en el Caribe, sino de dónde proceden los fondos con los que pretendía empezar esa nueva vida.

¿Qué poder de decisión sobre los contratos de la Federación tenía el asesor jurídico externo González Cueto?

Otra de las cuestiones que deberá aclarar Rubiales a la jueza Rodrigo es el papel que jugó durante toda su etapa en la Federación otro de los investigados, Tomás González Cueto, nombrado durante su mandato como abogado externo de la Federación y que para los investigadores es un personaje clave en las actividades de la trama.

Las pesquisas le apuntan por los pagos extraordinarios que facturó a la RFEF de forma independiente, por su responsabilidad en la canalización de comisiones y por posibles conflictos de interés dada su condición de comisionado de Control Externo, un puesto de nueva creación para el que fue nombrado por el presidente dimitido el pasado septiembre. Desde esta posición tenía la decisión última sobre los contratos que se firmaban por parte de la sede federativa, según la investigación de la UCO.

¿Qué otras decisiones de Rubiales se investigan?

Aunque la parte más importante de la investigación judicial se centra en los contratos sospechosos con Arabia Saudí y Gruconsa, las pesquisas alcanzan a otras actividades desarrolladas por Rubiales a lo largo de su mandato y que han sido denunciadas ante el juzgado.

Se trata del presunto espionaje al presidente de AFE, David Aganzo, para lo que se utilizó una agencia de detectives pagada por la Federación; la ayuda por vivienda que le abonaba esta organización de forma independiente a su cuantioso sueldo; y también los gastos cargados por un presunto "viaje de placer" a EEUU junto a una mujer y a otros dos trabajadores federativos, que Rubiales siempre ha negado que tuviera carácter personal.

La investigación judicial alcanza además a una fiesta celebrada por el presidente de la Federación en un chalé de Salobreña junto a sus colaboradores, al haberse podido producir pagos con tarjetas de crédito corporativas.