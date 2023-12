En lo que va de 2023, 55 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas, un número que supera el registrado en todo 2022 (49). De las 55 víctimas mortales, 42 no habían presentado denuncia alguna y en el caso de 22 (más de la mitad), sus familias sí que conocían la existencia de los malos tratos pero tampoco lo denunciaron. Son datos que este jueves han dado la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras reunirse para abordar el repunte de la violencia de género. Ambos han hecho hincapié en la necesidad de denunciar.

Igualdad prepara una campaña para concienciar a los familiares y amigos de las víctimas de la necesidad de denunciar

Y a ello dedicará el Gobierno una nueva campaña que no solo estará dirigida a las víctimas, sino a sus familiares y a su entorno. "El entorno debe ser proactivo porque es esencial para defender a las mujeres", ha asegurado Marlaska. "Entendemos que no es fácil denunciar, pero el Estado es capaz de proteger a las víctimas. Es una política de Estado y de Gobierno. Cuando una víctima no quiere denunciar los responsables somos toda la sociedad. La violencia machista no es un asunto privado, es un ataque al modelo de convivencia".

"El entorno debe ser proactivo porque es esencial para defender a las mujeres" Fernando Grande-Marlaska - Ministro del Interior

"No se puede cargar más a las mujeres, que además de vivir una situación terrible de terror diario tengan también que denunciar. Muchas veces no pueden, pero los entornos lo conocen, pueden denunciar, son esenciales en esa defensa", ha aseverado, por su parte, Redondo.

Revisión del sistema Viogén

Para hacer frente a este repunte de feminicidios, Interior también ha anunciado que el sistema VioGén (el seguimiento integral de los casos de violencia de género) modificará su funcionamiento para que, a partir de ahora, haya otros criterios antes de que un caso quede inactivo. Según las cifras facilitadas por Marlaska, de las 55 víctimas mortales de 2023, 13 tenían ‘ficha’ en viogén pero solo 5 casos estaban activos. El resto, los otros ocho, estaban inactivos, algo que sucede no solo cuando se ha cerrado el caso judicialmente (con la absolución o condena del agresor o el archivo de la causa), sino cuando los agentes ya comprueban que no hay riesgo para la mujer.

En estos momentos, según cifras de Interior, más de 50.300 mujeres están incluidas en el radar de VioGén. Hace cinco años este mecanismo atendía y protegía a 29.000 mujeres, casi la mitad. Marlaska ha admitido que el sistema "no es infalible" pese a que el número de trabajadores que forman parte ha pasado de 27.000 a 43.000 en los últimos años.

Redondo ha asegurado que la violencia machista es un problema estructural difícil de atajar, pero que, sin embargo, la tendencia es a la baja pese a la existencia de picos como el que ha ocurrido este 2023. En 2003 fueron asesinadas 71 mujeres, 76 en 2008, 60 en 2015, 56 en 2019 y 49 en 2022. “Ha habido repuntes, pero la perspectiva histórica nos dice que hay esperanza”, ha afirmado la ministra.