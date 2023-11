Las opiniones de los catalanes sobre la independencia de Cataluña apenas han variado en los últimos cuatro meses. La tercera oleada del año del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat refleja un leve retroceso del apoyo a la secesión que permite ampliar un punto la ventaja que el no mantiene desde hace cuatro años. En una encuesta elaborada en plenas negociaciones de ERC y Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, el 52% de los ciudadanos elegiría la papeleta del no en un hipotético referéndum de independencia, frente al 41% que escogería la papeleta del sí. Desde julio, el respaldo a la ruptura con España ha bajado un punto, mientras que el rechazo a esta opción se mantiene en el mismo porcentaje.

El trabajo de campo del sondeo, efectuado a partir de 2.000 entrevistas, tuvo lugar del 9 de octubre al 7 de noviembre, lo que significa que coincidió de lleno con las negociaciones sobre la investidura de Sánchez. El 24 de octubre, el PSOE y Sumar anunciaron su acuerdo para reeditar la coalición de gobierno, y el 2 noviembre se alumbró el pacto entre los socialistas y ERC que incluía la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies, la continuidad de la mesa de diálogo y la mejora de la financiación de Cataluña. Las entrevistas acabaron dos días antes del anuncio del acuerdo entre el PSOE y Junts.

Sobre la preferencia en la relación entre Cataluña y España, de nuevo se certifica el bajón de la vía secesionista. El 31% de los catalanes apuestan por un Estado independiente, dos puntos menos que en julio y el mismo porcentaje que los partidarios del statu quo autonómico (31%). Los defensores de la vía federal han subido un punto y se sitúan en el 24%. Lo que sí concita una mayoría más clara es el apoyo al derecho a decidir de los catalanes en un referéndum, objetivo que comparten el 73% de los encuestados, entre ellos seis de cada 10 votantes del PSC y el 53% de los entrevistados que se declaran no independentistas.

La encuesta del CEO contrapone, además, la actitud que tendrían los catalanes ante un referéndum acordado y ante uno que fuera unilateral. Y las diferencias no son demasiadas. El 84% de los sondeados aseguran en participarían en una consulta pactada y el 76% lo haría en una unilateral. En ambos casos, el apoyo a la independencia rondaría el 40%, pero el no sería cinco puntos superior en el caso de que la votación contase con el beneplácito del Estado. Lo que se dispararía en un referéndum unilateral sería la abstención (20%), duplicando a quienes no votarían en una consulta pactada.

El último barómetro del CEO, de julio pasado, reflejaba un empate técnico entre el PSC y ERC en unas elecciones autonómicas, con horquillas de 31 a 37 escaños en ambos casos, y dejaba en el alambre la mayoría independentista en el futuro Parlament, que oscilaría entre 63 y 77 diputados. En cuanto al apoyo a la independencia, el no volvía a máximos y aventajaba en 10 puntos al sí. El 52% de los catalanes rechazaban la secesión y un 42% la respaldaban. En una encuesta más reciente, de octubre, el CEO ponía de manifiesto cómo la opción independentista estaba perdiendo fuerza sobre todo entre los catalanes más jóvenes, que apostaban más por el statu quo autonómico.